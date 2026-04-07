ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 【中高生】様々な分野で日本一や入賞 春の全国大会出場の県勢学生ら… 【中高生】様々な分野で日本一や入賞 春の全国大会出場の県勢学生ら 成績を報告《長崎》 【中高生】様々な分野で日本一や入賞 春の全国大会出場の県勢学生ら 成績を報告《長崎》 2026年4月7日 20時56分 NIB長崎国際テレビニュース リンクをコピーする みんなの感想は？ 春の全国大会で優秀な成績を収めた選手たちが、県庁で喜びの報告を行いました。 次のステージを見据え、それぞれの決意を語りました。 ※詳しくは動画をご覧ください リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 【トレラン】「4月10日は駅弁の日」長崎の玄関口 “JR長崎駅”で人気の駅弁を調査《長崎》 【春闘】初回集計結果「3年連続で5％上回る高い水準」一方で中東情勢の影響に懸念《長崎》 【優勝】サウナの大会とは？「長崎市のチームが九州予選突破」6月開催の日本選手権出場へ《長崎》 関連情報（BiZ PAGE＋） 京王線, 在宅医療, 葬祭, 思いやり, 明大前, ホテル, 上田, イベント, ダイス, 置床工事