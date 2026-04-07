◇プロ野球セ・リーグ DeNA 5-3 中日(7日、横浜スタジアム)

4回に打線が爆発したDeNA。9回には2点差まで追い上げを受けるも、リードを守り切り勝利しました。

この日の先発マウンドにあがったのは、これがプロ初登板となった5年目・深沢鳳介投手。当初、デュプランティエ投手が登板予定だったものの、インフルエンザと診断を受けたことで待望のマウンドを勝ち取りました。

初回には細川成也選手のタイムリーを浴び1点を失うも、以降は落ち着いた投球。4回にも2アウト満塁のピンチを招くも、無失点でしのぎ、雄たけびをあげます。

この好投に応えるようにDeNA打線は奮起。対する中日の先発・金丸夢斗投手を前に連打で無死満塁をつくると、蝦名達夫選手と牧秀悟選手のタイムリーで一挙4得点をあげました。さらに8回にも4番手・勝野昌慶投手を相手に石上泰輝選手が待望の今季初タイムリー。リードを4点に広げます。

しかし9回にはマウンドにあがった山粼康晃投手がエラーでランナーを背負うと、代打・板山祐太郎選手の一発を被弾。これで2点差まで追い上げられます。それでも福永裕基選手からは空振り三振、続く田中幹也選手をゴロに打ち取り、ボスラー選手を空振り三振としてゲームセットとしました。