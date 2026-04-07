◇プロ野球セ・リーグ 阪神 9-3 ヤクルト(7日、甲子園)

ヤクルトがミス連発で阪神に逆転負けとなりました。

4回表に相手の守備のミスで好機をつくり、4番オスナ選手のタイムリーで1点を先制。しかし、直後の4回裏、伊藤琉偉選手が痛恨のトンネル。これが適時失策となり、同点に追いつかれます。

続く5回には、サンタナ選手がレフトライン際に上がった打球を落球。その後犠飛やホームラン、タイムリー内野安打と連打を浴び、一挙4点を失いました。

さらに6回には、5回途中からマウンドに上がっている田口麗斗投手が四球2つと自身のファンブルで満塁のピンチを招くと、佐藤輝明選手に2点タイムリーヒットを打たれ、3イニング連続エラーにより3イニング連続失点というまさかの展開。

7回に今季初スタメンの丸山和郁選手が2ランホームランを放ちますが、阪神先発・才木浩人投手がセ・リーグ記録に並ぶ16奪三振の好投を許します。8回裏には大西広樹投手が佐藤輝明選手にとどめの2ランホームランを許し、3-9で敗れました。

ヤクルトはこの試合4失策とミス連発。中盤以降、試合の主導権を完全に渡してしまう形となりました。