上方演芸界で最も長い歴史を持つ「第61回上方漫才大賞」発表会が7日、大阪市内で行われ、ザ・ぼんち（ぼんちおさむ＝73、里見まさと＝73）が1981年以来45年ぶり2回目の大賞を受賞した。

45年ぶりの大賞受賞は、オール阪神・巨人の31年を大幅更新する史上最長記録。コンビ再結成での受賞は初となる。

まさとは「45年かかって、このステージに上がれるとは。日々ちょっとずつやってたらいい運も来るんだな」と感慨深げ。おさむは「感謝しかない。まさかもう一度取れるとは思わなかった。お客さんに笑ってもらうという気持ちが通じたのかな。これからも笑いが絶えないように頑張って進みたい」とかみしめた。

芸歴55年を迎え、「THE SECOND〜漫才トーナメント〜」では、最終決戦に駒を進めるなど円熟の芸を披露してきた。若手に交ざってネタを披露することに、おさむは「チャレンジすることが元気になる。若い人の胸を借りる。収まってる場合やない。若い人にぶつかって、アウェーで頑張りたい。自分のしゃべり、おもろさがどこまで通じるのか。失敗もあるかも分かりませんけど、失敗を押されず前を向いて歩いて行きたい」と、飽くなき向上心が2回目の受賞につながった。

一方、まさとは3回目の受賞となる。おさむとのコンビとしては2回目だが、09年に亡くなった亀山房代さんとの「里見まさと・亀山房代」で98年に大賞を受賞している。

自宅を出る前に亀山さんの遺影に触れ「あなたのおかげで3回目の漫才大賞を取ることができますと言ってきました」。その上で「1回目のザ・ぼんちのまさと、亀山さんの時のまさと、2回目のおさむさんと組んでるまさと。皆違う人やと思ってください。それくらい、それぞれのコンビにハートをぶつけてきた」と胸を張った。

なお、奨励賞は金属バット、新人賞にはぐろうが選ばれた。