ＹｏｕＴｕｂｅｒ兼ボクサーのジェイク・ポール（米国）が、婚約者でミラノ・コルティナ五輪スピードスケート女子金メダリストのユタ・レールダム（オランダ）との破局報道を否定した。

英国メディア「デーリー・メール」によると、オランダのメディアパーソナリティー、イボンヌ・コルデバイエル氏がインスタグラムのストーリーで「ユタは婚約者のジェイクに振られた。彼は彼女に完全に終わった！。２週間前、ジェイクは彼女を家に送り届け、指輪を取り上げ、婚約を破棄し、関係も終わらせた」と投稿。オランダメディアも報じた。コルデバイエル氏は「ジェイクは誰とでも浮気しているようだ。浮気相手の女性たちに秘密保持契約（ＮＤＡ）にサインさせる」とも主張している。

これに対し、ジェイク・ポールは、自身のＸ（旧ツイッター）で「オランダのメディアが私の婚約者ユタと私について嘘をついているのを見た。ここ数年、ユタについて多くの誤った情報が広まっています。やめなければならない」と投稿。破局説を否定した。

スポーツ界のセレブカップルの行方に注目が集まっている。