“日本一強いアナ”堀江聖夏「骨折から早1ヶ月」筋トレ再開報告 美腹筋のぞくウェア姿に「骨折しても保ってるのがすごい」「スタイル神」と反響
【モデルプレス＝2026/04/07】フリーアナウンサーの堀江聖夏が4月7日、自身のInstagramを更新。骨折から1ヶ月のトレーニングの様子を公開し、話題となっている。
【写真】“板割りで骨折”の32歳美人アナ「バキバキですごい」腹筋のぞくトレーニングウェア姿
3月1日の投稿にて板割りで骨折した手の手術を受けること、続く3月4日の投稿にて手術が無事に終了したことを報告していた堀江アナ。「骨折から早1ヶ月。運動は一応していたのですが（やってたんかーい。笑）かなりゆるゆるだったので、4月に入ったこともあり 無理のない範囲で筋トレを再開します (右手はまだダンベルは持たないです！)」とつづり、無理のない範囲でのトレーニングを行っていることを明かした。スポーツブラタイプのトップスを着用し、トレーニングを中断していたとは思えない、美しく鍛えられた腹筋が際立つスタイルを披露している。
また「とても大事な撮影があるので それに向けて体をしっかり引き締めていくぞ〜！」と意気込み。同投稿ではそのほか、痩身エステで施術を受けている様子なども公開している。
この投稿にファンからは「骨折しても保ってるのがすごい」「無理しないでね」「バキバキですごい」「可愛くて強いなんて最高」「スタイル神」などと反響が寄せられている。
堀江アナは空手黒帯を取得していることから「日本一、強いアナウンサー」という肩書きを所持。Instagramに投稿されたチャイナドレス姿の瓦割り動画は、5000万回以上の再生回数を記録するほど話題を呼んでいる。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】“板割りで骨折”の32歳美人アナ「バキバキですごい」腹筋のぞくトレーニングウェア姿
◆堀江聖夏、美腹筋輝くトレーニング姿披露
3月1日の投稿にて板割りで骨折した手の手術を受けること、続く3月4日の投稿にて手術が無事に終了したことを報告していた堀江アナ。「骨折から早1ヶ月。運動は一応していたのですが（やってたんかーい。笑）かなりゆるゆるだったので、4月に入ったこともあり 無理のない範囲で筋トレを再開します (右手はまだダンベルは持たないです！)」とつづり、無理のない範囲でのトレーニングを行っていることを明かした。スポーツブラタイプのトップスを着用し、トレーニングを中断していたとは思えない、美しく鍛えられた腹筋が際立つスタイルを披露している。
◆堀江聖夏の投稿に反響
この投稿にファンからは「骨折しても保ってるのがすごい」「無理しないでね」「バキバキですごい」「可愛くて強いなんて最高」「スタイル神」などと反響が寄せられている。
堀江アナは空手黒帯を取得していることから「日本一、強いアナウンサー」という肩書きを所持。Instagramに投稿されたチャイナドレス姿の瓦割り動画は、5000万回以上の再生回数を記録するほど話題を呼んでいる。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】