“日本一強いアナ”堀江聖夏「骨折から早1ヶ月」筋トレ再開報告 美腹筋のぞくウェア姿に「骨折しても保ってるのがすごい」「スタイル神」と反響

“日本一強いアナ”堀江聖夏「骨折から早1ヶ月」筋トレ再開報告 美腹筋のぞくウェア姿に「骨折しても保ってるのがすごい」「スタイル神」と反響