◆ＪＥＲＡセ・リーグ 広島５―２巨人（７日・マツダスタジアム）

巨人の浦田俊輔内野手（２３）が「１番・二塁」で先発出場し、足と守備で躍動感あふれるプレーを見せた。

０―０の４回先頭、四球で出ると、２番・キャベッジの２球目にスタート。送球がそれる間に余裕を持って二塁を陥れ、今季２盗塁目をマークした。キャベッジの中飛ですかさず三塁へタッチアップ。得点には結びつかなかったものの、貪欲に次の塁を狙ってチャンスメイクした。

３試合連続で「１番・二塁」で先発出場。開幕から１番を任されていたキャベッジも打率３割超と好調を維持しているのにもかかわらず、首脳陣は浦田に新しい切り込み隊長を任せている。４日のＤｅＮＡ戦（東京ドーム）後、橋上オフェンスチーフコーチは新打線の意図をこう説明していた。

「打線に動きを出したかった。１番打者は技術も必要なんですが、気持ちも非常に大事。彼のアグレッシブさが打線を引っ張れる形になればと。キャベッジも状態はいいですから、できるだけ上位の方に置いときたい。浦田を１番に使いたいというのがあったんで、次に（巡りが）早い２番ということですね」

浦田は１番でスタメン出場してから３試合連続出塁。「１番を任せられているからには塁に出ないといけない」という言葉通りに役目を全うしている。キャベッジとの超積極的な１、２番から今後も目を離せない。（内田 拓希）