２０２５年７月に離婚を公表した、お笑いコンビ「はんにゃ．」川島章良の元妻でブロガーの川島菜月さんが、長男の小学校入学を報告。元夫との３ショットも公開した。

まずは６日にブログを更新し「晴天の中…入学式に行ってきました。いえい、おめでとーーーーーーう！！！」と息子を祝福。ベージュの上品セットアップを披露し、「一方、主役はスーツを着たくないと言いグズグズ。トレーナーとデニムで行きたいと言われたがギリギリまで粘ってせめてもの花柄シャツ！！」と子どもの準備に手間取り、「新しいスニーカーもあったのに時間なくて出すの忘れてたし、上履きも入れたつもりが入ってなくて初日からやってしまった」と泣き笑いの絵文字をつけた。

「しかし最後に旧メンも駆けつけてくれ俺様にとっていい門出となりました」と、元夫・川島のことを「旧メン」と表現して３ショットを撮影した。

そして翌７日に「急なお知らせでごめんなさい」と題して投稿し「子供たち２人とも小学生になったということで！！ここらで一旦…顔出しをやめることになりました」と報告し、顔の部分を伏せて撮影した親子３ショットを披露。「今まで、子供たちに優しいコメントをたくさんありがとうございました。うちの子どもたちを親戚のような目で暖かく見守ってくださり感謝の気持ちでいっぱいです」とフォロワーに感謝。「最後に、急なお知らせとなりごめんなさい！離婚後からいつかはやめようと思ってて自分なりにいろいろ考えて決断しました」と説明し、「少し形は変わってしまいますが私はこれからもブログを書き続けるのでどうぞよろしくお願いします」とメッセージを寄せた。

菜月さんと川島は２０１５年２月に結婚。同年６月に第１子女児、２０年２月に第２子男児が誕生している。２０２５年７月に離婚を公表した。