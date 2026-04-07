欧州株　再びマイナス圏に、米国がイラン・カーグ島など空爆
東京時間20:41現在
英ＦＴＳＥ100　 10436.57（+0.28　+0.00%）
独ＤＡＸ　　23111.66（-56.42　-0.24%）
仏ＣＡＣ40　 8005.68（+43.29　+0.54%）
スイスＳＭＩ　 12974.20（-7.77　-0.06%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ

米株価指数先物　時間外取引
東京時間20:41現在
ダウ平均先物JUN 26月限　46719.00（-183.00　-0.39%）
Ｓ＆Ｐ500先物JUN 26月限　6623.25（-27.75　-0.42%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物JUN 26月限　24225.00（-133.50　-0.55%）