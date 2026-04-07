欧州株 再びマイナス圏に、米国がイラン・カーグ島など空爆
欧州株 再びマイナス圏に、米国がイラン・カーグ島など空爆
東京時間20:41現在
英ＦＴＳＥ100 10436.57（+0.28 +0.00%）
独ＤＡＸ 23111.66（-56.42 -0.24%）
仏ＣＡＣ40 8005.68（+43.29 +0.54%）
スイスＳＭＩ 12974.20（-7.77 -0.06%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ
米株価指数先物 時間外取引
東京時間20:41現在
ダウ平均先物JUN 26月限 46719.00（-183.00 -0.39%）
Ｓ＆Ｐ500先物JUN 26月限 6623.25（-27.75 -0.42%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物JUN 26月限 24225.00（-133.50 -0.55%）
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仏ＣＡＣ40 8005.68（+43.29 +0.54%）
スイスＳＭＩ 12974.20（-7.77 -0.06%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ
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Ｓ＆Ｐ500先物JUN 26月限 6623.25（-27.75 -0.42%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物JUN 26月限 24225.00（-133.50 -0.55%）