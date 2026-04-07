ＮＹ市場 この後のイベント ＮＹ市場 この後のイベント

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21:30

米耐久財受注（速報値）（2月）

予想 -1.0% 前回 0.0%（前月比)

予想 0.6% 前回 0.4%（輸送除くコア・前月比)



ウィリアムズNY連銀総裁、ブルームバーグTV出演



23:00

カナダIvey購買部協会指数（3月）

予想 N/A 前回 56.6



8日

0:00

米NY連銀インフレ期待（3月）



1:30

グールズビー・シカゴ連銀総裁、金融政策および経済について講演（質疑応答あり）



2:00

米3年債入札（580億ドル）



6:50

ジェファーソンFRB副議長、経済見通しおよび労働市場について講演（質疑応答あり）





※予定は変更されることがあります。

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