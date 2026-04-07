21:30
米耐久財受注（速報値）（2月）
予想　-1.0%　前回　0.0%（前月比)　
予想　0.6%　前回　0.4%（輸送除くコア・前月比)

ウィリアムズNY連銀総裁、ブルームバーグTV出演

23:00
カナダIvey購買部協会指数（3月）
予想　N/A　前回　56.6

8日
0:00　
米NY連銀インフレ期待（3月）

1:30　
グールズビー・シカゴ連銀総裁、金融政策および経済について講演（質疑応答あり）

2:00　
米3年債入札（580億ドル）

6:50　
ジェファーソンFRB副議長、経済見通しおよび労働市場について講演（質疑応答あり）


※予定は変更されることがあります。