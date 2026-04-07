ＮＹ市場 この後のイベント
21:30
米耐久財受注（速報値）（2月）
予想 -1.0% 前回 0.0%（前月比)
予想 0.6% 前回 0.4%（輸送除くコア・前月比)
ウィリアムズNY連銀総裁、ブルームバーグTV出演
23:00
カナダIvey購買部協会指数（3月）
予想 N/A 前回 56.6
8日
0:00
米NY連銀インフレ期待（3月）
1:30
グールズビー・シカゴ連銀総裁、金融政策および経済について講演（質疑応答あり）
2:00
米3年債入札（580億ドル）
6:50
ジェファーソンFRB副議長、経済見通しおよび労働市場について講演（質疑応答あり）
※予定は変更されることがあります。
米耐久財受注（速報値）（2月）
予想 -1.0% 前回 0.0%（前月比)
予想 0.6% 前回 0.4%（輸送除くコア・前月比)
ウィリアムズNY連銀総裁、ブルームバーグTV出演
23:00
カナダIvey購買部協会指数（3月）
予想 N/A 前回 56.6
8日
0:00
米NY連銀インフレ期待（3月）
1:30
グールズビー・シカゴ連銀総裁、金融政策および経済について講演（質疑応答あり）
2:00
米3年債入札（580億ドル）
6:50
ジェファーソンFRB副議長、経済見通しおよび労働市場について講演（質疑応答あり）
※予定は変更されることがあります。