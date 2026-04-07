■これまでのあらすじ

義母の最近の楽しみは、息子夫婦の家へ遊びに行くこと。もちろん、嫁姑関係は良好だと思っている。生理痛でゴロゴロしている嫁を甘えていると思うが、面倒を見てあげることでわかってくれるだろうと考え、「私に任せておけば大丈夫」とお節介を焼く義母だったが…。



綾乃さんは体の弱い子なので、私がしっかり気にかけてあげないといけないんです。妊娠中もつわりだと言ってちっとも食べてくれませんでした。私はつわりなんてありませんでしたよ？お腹の子のためと思えば食べられるはずです。気合よ、気合！

出産直後、お祝いに駆けつけたときもやけに疲れた顔をしていたのが気になりました。私は翌日には歩いていたのに、綾乃さんは本当に大げさなんだから。まぁでも、シーツを握り締めるほど頑張ってるみたいなので、きっと大丈夫。今はつらくても、私の言ってることが正しいってわかってくれるわよね☆

※この漫画は実話を元に編集しています

コミカライズ:エイデザイン 高木(ウーマンエキサイト編集部)