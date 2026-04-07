「つわりなんて気合よ〜！」「私は出産次の日から歩いてたわ」義母の無神経さに涙する嫁は…【痛みに強い義母 Vol.2】
■これまでのあらすじ
義母の最近の楽しみは、息子夫婦の家へ遊びに行くこと。もちろん、嫁姑関係は良好だと思っている。生理痛でゴロゴロしている嫁を甘えていると思うが、面倒を見てあげることでわかってくれるだろうと考え、「私に任せておけば大丈夫」とお節介を焼く義母だったが…。
義母の最近の楽しみは、息子夫婦の家へ遊びに行くこと。もちろん、嫁姑関係は良好だと思っている。生理痛でゴロゴロしている嫁を甘えていると思うが、面倒を見てあげることでわかってくれるだろうと考え、「私に任せておけば大丈夫」とお節介を焼く義母だったが…。
綾乃さんは体の弱い子なので、私がしっかり気にかけてあげないといけないんです。
妊娠中もつわりだと言ってちっとも食べてくれませんでした。私はつわりなんてありませんでしたよ？
お腹の子のためと思えば食べられるはずです。気合よ、気合！
まぁでも、シーツを握り締めるほど頑張ってるみたいなので、きっと大丈夫。今はつらくても、私の言ってることが正しいってわかってくれるわよね☆
※この漫画は実話を元に編集しています
コミカライズ:エイデザイン 高木
(ウーマンエキサイト編集部)