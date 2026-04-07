体調イマイチ…そんな日の強い味方！サッと作れてからだ喜ぶご自愛レシピ

クックパッドを使って日々料理をする皆さんから、料理のお悩みを募集！今回は「うどんや雑炊以外で体調がすぐれない時にパッと作れるレパートリーがほしい」という40代前半女性からのお悩みに対して、クックパッドのレシピ作者の方々に、素敵なレシピでご回答いただきましたので紹介します。

▼冷凍野菜と豆乳で、やさしい一杯

冷凍野菜とミックスビーンズ、豆乳を合わせて煮るだけ。食欲がいまひとつの日でも作りやすく、からだをいたわりたいときにぴったりの一杯です。冷凍ストック野菜や市販のカット野菜を使えば、包丁いらずで準備できます。



▼おぼろ豆腐のあんかけで体が温まる

具材はおぼろ豆腐。豆乳と白だしで作った鍋に生姜入りのあんをかけることで、するするとのどを通り、からだが温まります。1人分からすぐ作れるのも助かります。



▼茹で汁そのまま、鍋ひとつで完結

素麺の茹で汁をそのまま出汁に使うので、鍋1つで完結します。カニカマととろろ昆布で自然なうまみが出て、仕上げのかき卵がやさしくからだに馴染みます。







体が辛い時でも、手軽に作れるレパートリーが一つでもあると心強いですよね。今回ご紹介したレシピが、そんな日の助けになれば嬉しいです。素敵なレシピで応えてくださった皆さん、ありがとうございました！

ご紹介したレシピを作った皆さん



・Mrs.mario's kitchen



・むぅ山



・vegeファーム

