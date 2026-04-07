◇プロ野球セ・リーグ 阪神9−3ヤクルト(7日、甲子園球場)

阪神が逆転勝利で今季初の甲子園で勝利を飾りました。

春のセンバツ甲子園もあり、この日が本拠地の甲子園球場の初戦。先発の才木浩人投手は、2回1死から5者連続三振を記録するなど、150キロを超えるストレートに鋭いフォークを交えて、ヤクルト打線を封じます。

ところが4回、先頭打者に内野安打で初のランナーを出すと、1アウトから大山悠輔選手の悪送球で2死3塁のピンチ。今季10試合目チーム初の失策が飛び出すと、さらに4番のオスナ選手には、センターへのタイムリーを浴びて、先制点を許しました。

それでも直後の攻撃では、ここまで2死から佐藤輝明選手、大山悠輔選手の連打でチャンスメーク。木浪聖也選手は内野ゴロとなりますが、セカンドの伊藤琉偉選手がトンネルとなり、相手のミスで追いつきます。

5回には先頭打者の福島圭音選手がヒットで出塁すると、犠打で1死2塁のチャンス。1番の近本光司選手はレフト線へのフライとなりますが、サンタナ選手が落球し、好機が広がります。すると中野拓夢選手の犠牲フライで勝ち越しに成功すると、さらに3番の森下翔太選手が小川泰弘投手から左中間への一発。3号2ランでたたみかけます。その後、木浪聖也選手のタイムリー内野安打が飛び出すなど、3連打でさらに追加点。一挙4得点で5−1となりました。

さらに6回にも2つの四球や田口麗斗投手のファンブルなどで満塁とすると、佐藤選手がこの日3安打目となる2点タイムリー。相手のミスを生かし、一気に突き放します。

援護を受けた才木投手は、5回途中からこの試合2度目の5者連続三振を記録。7回に丸山和郁選手に2ランを浴びますが、15奪三振まで積み上げます。8回にはサンタナ選手をアウトコースのストレートで4打席連続三振。史上9人目となるセ・リーグ記録16奪三振に並びました。

すると8回の攻撃では佐藤選手が2ランでとどめの一発。待望の今季1号に球場も熱狂に包まれます。

9回は湯浅京己投手が、3人で締め、首位ヤクルトとのカード初戦を快勝。今季初の甲子園で白星を飾りました。