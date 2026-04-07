古田敦也×豪華OBが大集結！「フルタの方程式」第2回イベント7月開催「今度はメダルも出します」

登録者約101万人、投稿本数は500本以上、総再生回数は約6億回。YouTubeチャンネル「フルタの方程式」オフラインイベントの2回目が、2026年7月1日（水）にLINE CUBE SHIBUYAにて開催されることが決定した。

昨年12月に初開催され、大盛況となったオフラインイベント。この度決定した第2回のイベントも第1部、第2部の2部構成で開催される。

今回も、「フルタの方程式」でお馴染みの大人気コーナーや、古田敦也が考案するバラエティ企画、さらには来場者参加型のコーナーも準備中とのことだ。

◆豪華出演者が集結！

今回のイベントには、古田敦也をはじめ、2015年に監督としてヤクルトをセ・リーグ制覇に導いた真中満、古田の元チームメイトであり日米通算906試合登板を誇る豪腕リリーバー・五十嵐亮太が前回に引き続き出演する。

その他、球界を代表する名選手・名指導者たちも出演予定。続報に注目だ。

往年の名選手たちが一堂に会し、笑いあり熱気ありの濃密なトークを繰り広げる一夜限りのステージに期待が高まる。

◆古田敦也 コメント

皆さん、こんにちは。フルタの方程式、古田敦也です。

フルタの方程式、なんとチャンネル登録者数100万人を超えました！ ありがとうございます。昨年12月に開催したイベントの際に、チャンネル登録者数100万人を超えたら、また皆さんとイベントしましょうと言ってその時終わったのですけども、7月1日（水）にLINE CUBE SHIBUYAにてイベントを開催することになりました！

このイベントは、参加型イベントでございます。ミットもバットも触れる、今度はオリンピックのメダルなども出しますので、皆さん掛けてください！ 面白い写真を撮ってください！ そして、金の盾も置いておきますので、盾を持って写真を撮っていただければと思います。

気になるゲストは真中、五十嵐、どうせあの2人来るんでしょと思っている方、2人とももうスケジュール押さえてます。一応ハマの吉川晃司にオファーをかけています。まだ返事はきてません（笑）

前回同様、皆さんに参加していただいて、楽しいイベントにしたいなと思っております。平日で、暑い中になるかもしれませんが、是非足を運んでいただきたいと思います。よろしくお願いいたします！