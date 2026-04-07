台湾の林郁婷、ボクシングのアジア選手権で銅メダル 約20カ月ぶりに国際大会の表彰台
（台北中央社）ボクシングのアジア選手権は6日、モンゴル・ウランバートルで女子60キロ級の準決勝が行われ、台湾の林郁婷が北朝鮮の元恩景（ウォン・ウンギョン）に敗れて銅メダルとなった。金メダルを獲得した2024年のパリ五輪（当時は57キロ級）以来、約20カ月ぶりに国際大会の表彰台に立った。
2人の対戦は初めて。1−1で臨んだ3ラウンド目では激しい打ち合いが続いたものの、試合終了の23秒前に滑って倒れたのをダウンと判定されてカウントを取られ、最後は1−4のスコアで敗れた。
林は競技統括団体ワールド・ボクシング（WB）による性別検査の規定が不明確だったことから、パリ五輪以降は国際大会に出場できない状況が続いていた。今年3月になって、WBからアジア選手権への出場が認められた。
指導に当たる曽自強コーチは中央社の取材に対し、今回は60キロ級に転向してから初めての大会だったため、多くの経験を積めたとコメント。今年の目標は9月に開幕する愛知・名古屋アジア大会だと話した。
試合後、林には李洋（りよう）運動部長（スポーツ相）から祝電が届いた。李氏は元バドミントン選手で、パリ五輪のメダリスト同士として林との交友も深い。林はインタビューで「大会参加の目的はもちろん優勝」だったとしつつ、李氏からの祝電も楽しみにしていたと明かし、「目標の一つは達成できた」と笑った。
（黎建忠／編集：田中宏樹）
2人の対戦は初めて。1−1で臨んだ3ラウンド目では激しい打ち合いが続いたものの、試合終了の23秒前に滑って倒れたのをダウンと判定されてカウントを取られ、最後は1−4のスコアで敗れた。
指導に当たる曽自強コーチは中央社の取材に対し、今回は60キロ級に転向してから初めての大会だったため、多くの経験を積めたとコメント。今年の目標は9月に開幕する愛知・名古屋アジア大会だと話した。
試合後、林には李洋（りよう）運動部長（スポーツ相）から祝電が届いた。李氏は元バドミントン選手で、パリ五輪のメダリスト同士として林との交友も深い。林はインタビューで「大会参加の目的はもちろん優勝」だったとしつつ、李氏からの祝電も楽しみにしていたと明かし、「目標の一つは達成できた」と笑った。
（黎建忠／編集：田中宏樹）