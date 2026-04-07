【テニス速報】 アッパーオーストリア・レディース・リンツ 第2日 タチヤナ マリア / アンナレナ フリードサム vs アナスタシア ジェティウク / イザベル ハーベルラフ
アッパーオーストリア・レディース・リンツ
大会期間：2026年4月6日～2026年4月12日
開催地：オーストリア リンツ
コート：クレー（赤土/室内）
結果：[タチヤナ マリア / アンナレナ フリードサム] 2 - 1 [アナスタシア ジェティウク / イザベル ハーベルラフ]
アッパーオーストリア・レディース・リンツ第2日がオーストリア リンツで行われ、女子ダブルス1回戦で、タチヤナ マリア / アンナレナ フリードサムとアナスタシア ジェティウク / イザベル ハーベルラフが対戦した。
第1セットはタチヤナ マリア / アンナレナ フリードサムが6-2で先取。第2セットはアナスタシア ジェティウク / イザベル ハーベルラフが6-3で奪い返したが、第3セットはタチヤナ マリア / アンナレナ フリードサムが10-7で制し、タチヤナ マリア / アンナレナ フリードサムがセットカウント2対1で勝利した。
注）日時の表記はすべて日本時間での記載
2026-04-07 20:42:09 更新