アッパーオーストリア・レディース・リンツ

大会期間：2026年4月6日～2026年4月12日

開催地：オーストリア リンツ

コート：クレー（赤土/室内）

結果：[タチヤナ マリア / アンナレナ フリードサム] 2 - 1 [アナスタシア ジェティウク / イザベル ハーベルラフ]

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アッパーオーストリア・レディース・リンツ第2日がオーストリア リンツで行われ、女子ダブルス1回戦で、タチヤナ マリア / アンナレナ フリードサムとアナスタシア ジェティウク / イザベル ハーベルラフが対戦した。

第1セットはタチヤナ マリア / アンナレナ フリードサムが6-2で先取。第2セットはアナスタシア ジェティウク / イザベル ハーベルラフが6-3で奪い返したが、第3セットはタチヤナ マリア / アンナレナ フリードサムが10-7で制し、タチヤナ マリア / アンナレナ フリードサムがセットカウント2対1で勝利した。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-04-07 20:42:09 更新