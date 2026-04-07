路地裏にひっそりと佇むお店や看板のないお店など、知らなければ通り過ぎてしまいそうな場所にこそ、わざわざ探してでも食べたい絶品グルメが隠れています。今回は、新潟市にある見つけにくいけど人気のお店を2つ紹介します。



▶1店舗目は―――――

新潟駅前で朝から行列ができるお店にやって来ました。建物の外には看板は見当たらなく･･･2階に上がってみると、油そばと書いてある看板がありました。店内は、木を基調とした高級感あふれる雰囲気。ラーメン店というよりは料亭のような雰囲気です。



もともとピア万代の向かいに店を構えていた『食堂ねこや』が、2025年に新潟駅近くへ移転。現在は、小学校からの幼なじみが料理長を務める「旬魚 みなも」を間借りして、朝～昼まで営業しています。



ではなぜ、県内でも珍しい〝油そば専門店〟をはじめたのでしょうか。



移転するにあたってなにかひとつに特化させようと思ったとき、油そばを自分の力で流行らせたかったという店主の渡邉薫平さん。その作戦は大成功し、いまでは朝から多くの人が訪れる人気店に。





お店で一番人気のメニューは「ねこ二郎油そば(1,200円/税込み)」。

食感の異なる2種類の特製麺の上にラードで炒めたもやしをたっぷりと乗せ、自家製チャーシューをバーナーで豪快に炙ります。そこに、韓国海苔とフライドオニオン・刻みニンニクをトッピングし、最後に背脂をたっぷりかけて完成です。



ニンニク山盛りでボリューム満点！底から豪快に混ぜていただきます。一口食べればパワーみなぎるおいしさで、チャーシューのホロホロ感がたまりません。極太麺のモチモチ食感は他の具材に負けない存在。朝から食べれば一日良い日になること間違いなしです。



ねこ二郎とセットで人気なのが「チーズキーマカレー丼(400円/税込み)」。

チーズとカレーが好きな店主がお試しでメニュー化したところ、油そばとの相性がバツグンと大ヒット！



追い飯ならぬ追いカレー、その味は･･･ニンニクガツンって効いている油そばのタレに、まろやかスパイシーなカレーがベストマッチ！最強のマリアージュです。



さらに、ねこ二郎油そばに次ぐ人気メニューが「明太バター油そば(1,000円/税込み)」。

明太子の塩気とバターのコクが絶妙で女性から大人気だそう。ちなみに、明太バター油そばには、「自家製ローストポーク丼」をセットにするのがベストマッチだそうです。



朝からパワーをつけたい方は必見のお店です。





▶2店舗目は―――――

古町エリアに初見だとなかなか見つけられない超人気イタリアン『グラデヴォーレ』。

この場所でお店を構えて18年、古町6番町の路地裏を進んだ先にひっそりと佇んでいます。



イタリアの裏路地をイメージして、あえてこの場所にオープンさせたそうです。決して好立地とは言えない場所にありながら、お店は連日大人気！こんなところにあるわけないと思ってお客さんが見つけられず、電話が来てお店の人が迎えに行くという結構難易度高めのお店です。



毎年この時期限定の人気メニューが「佐渡加茂湖産かきとドライトマトのプレイマ(ランチセット1,870円～/税込み)」。

生クリームや玉ねぎをベースにしたソースに、低温調理した佐渡の加茂湖産の牡蠣の身を入れます。じっくりと低温で調理することで、濃厚な旨味とぷりぷり食感を活かすことができるそう。そこに、さっぱりした香りが自慢の自家製のドライトマトを加えれば完成です。



牡蠣の旨みと磯の香りもふわっと広がり、身もプリプリとぜいたくな一品です。真水と海水の交わるところでできるような牡蠣のため、ものすごく身もしっかりしていて毎年定番メニューとして、この時期は出しているそうです。



牡蠣のクリームパスタは3月末で提供終了していますが、ほかにも旬な食材を生かした料理が堪能できます。





見つけにくいけど人気のお店に、みなさんもぜひ行ってみてはいかがでしょうか。





●食堂ねこや

新潟県新潟市中央区東大通１丁目５－２７ 駅前セーヌビル 2F みなも

営業時間｜7:00～14:30(L.O. 14:15)

定休日｜不定休



●gradevole(グラデヴォーレ)

新潟県新潟市中央区東堀通6番町1039

営業時間｜ランチ11:00～14:00 ／ ディナー17:00～21:30

定休日｜月曜

＊詳しくはInstagramを確認ください