2日に61歳で死去した大相撲の元十両・陸奥北海の本間勝明さんの通夜が7日、都内の平安祭典深川会館で営まれた。八角理事長（元横綱・北勝海）や伊勢ケ浜親方（元横綱・照ノ富士）ら約150人が参列した。

03年12月に現役引退後は相撲協会で用具の運搬や管理を担当する世話人を務め、伊勢ケ浜部屋に在籍。現役時代から知る宮城野親方（元横綱・旭富士）は「前から心臓が悪かったりとかで、病気していた。入退院を繰り返して、大変な時期もあったと思う。残念です」と吐露。「何十年も一緒にいた。部屋のために一生懸命頑張ってくれた」と話した。

小結・熱海富士（23＝伊勢ケ浜部屋）、幕内・義ノ富士（24＝伊勢ケ浜部屋）、同・錦富士（29＝伊勢ケ浜部屋）は、この日、石川県小松市の小松運動公園末広体育館で行われた春巡業後に参列。錦富士は「“いいものを持っているんだから、頑張って早く関取に上がって親孝行しろよ”と言ってくださった。僕は若い衆の時代が長かったので、凄くお世話になった。最後に顔を見ることができて良かった。ケガをしたときに稽古場で、まわしを巻いてもらったりしてくれた」と感謝を込めた。

葬儀・告別式は同所で8日午前9時半から行われる。