◇MLB ブルージェイズ-ドジャース(日本時間8日、ロジャース・センター)

ブルージェイズとドジャースの第2戦はワールドシリーズでも投げ合った2人が再戦となります。

初戦を大勝したドジャースは、山本由伸投手が先発。前回登板は6回2失点で黒星を喫しましたが、2試合で1勝1敗、防御率3.00の成績。ロジャース・センターでは、昨季のワールドシリーズ第2戦で9回1失点の完投勝利。2勝3敗と崖っぷちの第6戦でも6回1失点で勝利投手。第7戦は9回から“魂の連投”でチームを世界一に導きました。

そしてブルージェイズは、その山本投手と第2、6戦で投げ合いを演じたケビン・ガウスマン投手が先発。ワールドシリーズでは7回途中3失点、6回3失点といずれも試合をつくりますが、山本投手の前に敗戦投手となりました。1月に35歳となった今季は、開幕から好調。2試合勝利はありませんが、12イニングを投げてわずか1失点で防御率0.75を記録し、2戦連続2桁三振で21奪三振をマークしています。4戦3発と好調な大谷翔平選手を筆頭に、前日14得点のドジャース打線に挑みます。