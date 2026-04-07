image:株式会社FINE TRADING JAPAN

こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

金曜の夜、仕事を終えてそのまま高速へ。登山口の駐車場で仮眠をとり土曜の早朝から山頂を目指す。

あるいは、夜明け前のワンチャンスを狙う釣り場へ前乗りする。そんな、時間を最大限に活かしたアクティブな旅のスタイルに、惹かれたことはありませんか？

ただ、実際にやってみると「準備が面倒」「車内で寝ると身体バキバキ」といった壁にぶつかりがち。もし、セッティングが簡単で、短い仮眠でも休みやすいアイテムがあったら--週末の過ごし方はけっこう変わるかもしれません。

広げて置くだけ。約5分で車内がベッドルームに

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「CARBEDstandard」の魅力は、セッティングのシンプルさにあります。広げてシートに置くだけ（凹み軽減アタッチメントがシートにやさしい！）。それだけで、車内にフラットな寝床ができあがります。

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金曜22時にようやく高速のサービスエリアに着き、疲れた身体で複雑な組み立てを始める必要はありません。エンジンを切り、広げて、横になる。翌朝のアラームをセットしたら、あとは寝るだけです。

ふだんの荷室を圧迫しないスリム設計

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車中泊グッズで地味に困るのが、使わないときの置き場所。「CARBEDstandard」は折りたたむとスリムになるので、トランクの隅に収まります。

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重さはわずか400g。ペットボトル1本分よりも軽く常に車に積んでおけるから、急に「今週末、行けるかも」となったときにもそのまま出発できる。週末の選択肢を増やしてくれるのは、こういう積みっぱなしでOKな気軽さだったりします。

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仮眠でも、翌朝の動きが変わる寝心地

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車中泊はたとえ4〜5時間でも"質のいい睡眠"にこだわりたいですよね。「CARBEDstandard」は、シートの段差や凹凸を吸収して、フラットな寝面をつくるのが最大の特長。

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付属の転倒防止ベルトで座面に固定できるので、乗り降りのときも安心感があります。

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さらに寝心地を追求したい方には、寝具メーカー「まくら株式会社」と共同開発した専用敷布団「yadocozy」のセットプランを利用してみて。こちら、内部の縦メッシュ構造が空気の通り道を確保。夏場の蒸れを逃し、冬場は暖気を保ちやすい設計となっています。

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朝イチの登山でしっかり足が動く、夜明けのキャスティングで集中力が切れない--翌日のアクティビティに少しでもいいコンディションで臨みたいときには、車内での睡眠環境が大事。

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ベッドフレーム+専用敷布団という組み合わせは、「車内の寝床」としてかなり理にかなっていると思います。

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セッティングの手軽さ、積みっぱなしにできる収納性、そしてフラットな寝面の睡眠環境。この3条件が揃うことで、「金曜夜に出発して、土曜の朝から全力で遊ぶ」というスタイルが、ぐっと現実的になるんじゃないでしょうか。

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気になった方は、まずはサイズや対応車種など、詳しいスペックをチェックしてみてください。

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Source: CoSTORY