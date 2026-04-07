猫が「足元をウロウロ」する5つの理由

1.ごはんや遊んでほしい「催促」

猫が足元で熱心にウロウロする場合、一番多いのが「何かしてほしい」というリクエストです。

特にキッチンに立ったときや、いつもごはんをあげている時間に足元へやってくるなら、お腹が空いているサインかもしれません。

また、お気に入りのおもちゃがある場所の近くでこの動きをするなら「遊んで！」と誘っています。

飼い主が動く方向に先回りして進路を塞ぐようなときは、自分に注目してほしいという気持ちがとても強い状態です。

2.大好き！の気持ちを伝える「愛情表現」

猫にとって、自分から近づいて体に触れるのは「大好き」という親愛の情を表す最高のポーズです。

特に、尻尾をピンと真っ直ぐに立てて、体をスリスリとこすりつけながら足元を歩き回るのは、飼い主を心から信頼している証拠です。

猫は警戒心が強い動物なので、嫌いな相手や怖い相手の足元に自分から近づくことはありません。

足の間を八の字に歩いたり、顔を見上げてきたりするときは、甘えたい気分の真っ最中と言えるでしょう。

3.自分のにおいをつける「マーキング」

猫の頬や口の周りには、自分のにおいを出す腺があります。足元に体をこすりつけるのは、大好きな飼い主に自分のにおいをつけて「これは私のもの」と主張するマーキング行動でもあるのです。

特に、飼い主が外から帰ってきた直後は、外の知らないにおいがついているため、急いで自分のにおいを上書きして安心しようとします。

これを行うことで、猫は自分の縄張りに愛する飼い主がいることを再確認し、リラックスした気持ちになれるのです。

4.ただいまの「挨拶」

飼い主が部屋に入ってきたときや、朝起きてきたときに足元に寄ってくるのは「おはよう」「おかえり」という挨拶の意味があります。

猫同士でも鼻をくっつけ合って挨拶をしますが、背の高い人間に対しては、届きやすい足元に体を寄せることで挨拶を伝えているのです。

このとき、足元をウロウロしながら喉を「ゴロゴロ」と鳴らしているなら、再会できたことをとても喜んでいます。

短い鳴き声を添えながら歩き回るのも、親しい仲で行われるコミュニケーションのひとつです。

5.体調不良や不安の「サイン」

いつもはクールな猫が、急にしつこく足元を離れなかったり、悲しそうな声で鳴き続けたりする場合は、体に異変を感じている可能性があります。

どこかに痛みがあったり、トイレが汚れていて困っていたりと、何か不安なことがあって「助けて」と訴えているのかもしれません。

単なる甘えとの違いは、元気があるか、食欲は落ちていないかという点です。もし様子がおかしいと感じたら、歩き方や顔つきをよく観察し、早めに動物病院へ相談することを検討しましょう。

猫の気持ちを見極めるチェックポイント

猫の気持ちを正しく知るには、足元の動きだけでなく「尻尾」と「声」にも注目しましょう。尻尾がピンと上を向いていれば喜んでいますが、パタパタと激しく振っているときは、実は少しイライラしているサインです。

また、短く「ニャッ」と鳴くときは挨拶ですが、長く低く鳴くときは強い要求がある証拠です。

動きとパーツを組み合わせて観察することで、今何を求めているのかが少しずつ分かるようになり、言葉が通じなくても心が通じ合えるようになります。

上手な応え方と注意点

猫が足元に来たら、まずは優しく名前を呼んで、頭や背中をなでてあげましょう。「ちゃんと見ているよ」と反応してあげるだけで、猫はとても安心します。

ただし、催促されるたびに「おやつ」をあげてしまうと、肥満の原因になるだけでなく「鳴けばもらえる」と学習してワガママになってしまうので注意が必要です。

また、夢中でウロウロしている猫をうっかり踏んでしまうと、お互いに怪我をしたり信頼関係にヒビが入ったりします。猫が足元にいるときは、すり足でゆっくり歩くことを習慣にしましょう。

まとめ

猫が足元をウロウロするのは、飼い主を家族のように慕い、信頼しているからこそ見せる愛らしい行動です。

一つひとつの動きに込められた理由を知ることで、愛猫が今何を伝えたいのかがもっと理解できるようになります。

無理のない範囲で応えてあげながら、猫との暮らしの中に溢れる幸せなサインを大切に受け止めていきましょうね。