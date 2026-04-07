こんなのあるのーーーッ！？【ダイソー】大人も集めたくなる可愛さ♡「シールブック」

今や空前のシールブーム。子どもだけでなく大人からも注目を集めているようです。そんななか【ダイソー】では、子どもと遊べる「シールブック」が登場しています。フードの実写シール付きなので、ブックに貼ったりシール帳に貼ったりして楽しんでみて。大人も夢中になってしまいそう！

焼き立てピザのにおいが漂ってきそう！

ピザや具材のシールが付いていて、貼りながらピザ屋さんの仕事を知ることができる「おしごとごっこシールブック（ピザーラ）」\110（税込）。見た目にも美味しそうな実写シールで、大人も夢中になってしまいそうです。シール帳に自分好みに貼って楽しむのもいいかも。

これは食べたくなる！ ラーメンシール

こちらは「おしごとごっこシールブック（新横浜ラーメン博物館）」\110（税込）。人気店のラーメンやトッピングが実写シールになっているのがポイント。貼っているうちにお腹がすいてしまいそう。シール帳に貼ったり、交換したりするのも楽しいかも。

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writer：Yuri.A