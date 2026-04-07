◆第６９回阪神牝馬Ｓ・Ｇ２（４月１１日、阪神・芝１６００メートル、１着馬にヴィクトリアマイルの優先出走権）＝７日、栗東トレセン

前走・東京新聞杯で首差２着のラヴァンダ（牝５歳、栗東・中村直也厩舎、父シルバーステート）は、全休日明けの７日は軽い運動で体をほぐした。中村調教師は「変わりないですよ。いつもと同じように攻め馬も動いてますからね」と順調ぶりをアピールした。

その言葉通り、２日には抜群の切れ味を見せている。重馬場の栗東・ＣＷコースでジェロニモス（５歳１勝クラス）を１馬身追走。６ハロン８５秒３、ラスト２ハロン１１秒３―１０秒７で鋭く伸びて３馬身先着し、好調さを感じさせる。

２走前のマイルＣＳ（１６着）は力を出し切れなかったが、前走は差し脚を伸ばす本来の姿。トレーナーも「しっかり力を見せてくれたのは良かった」とうなずく。昨年の当レースでは格上挑戦ながら３着と奮闘している。「相手が強いんで、どれくらい動いてくれるかですね。楽しみになる走りを見てみたい」と指揮官。ビッグタイトルを狙うためにも、ここは結果を出したい。