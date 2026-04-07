◆ＪＥＲＡセ・リーグ 広島５―２巨人（７日・マツダスタジアム）

巨人は敵地での広島３連戦初戦を落とした。

試合前から風速８メートルの強風が吹いたマツダスタジアム。２回の守備。１死からファビアンの一邪飛を増田陸が落球して失策が記録された。さらに次の球も一邪飛でこれは増田陸が倒れこみながら何とか捕球した。

３回の守備。先頭モンテロのマウンド付近に高々と上がった飛球を増田陸が再び落球。２死二塁となり、大盛の二塁ベース寄りの強烈なゴロを二塁・浦田が横っ跳びダイビングキャッチで一塁でアウトにした。

阿部監督は今年のチームの合言葉として「サンキュー」を掲げている。ミスした選手を他の選手がカバーして「サンキュー」と感謝することで、ミスした選手を孤立させず、次に取り返そうと奮起させることを理想に掲げている。

広島の先取点を阻止した浦田のスーパープレーはマウンドのウィットリーだけでなく増田陸を助けた。今季最大の「サンキュー」のプレーだった。

だが、勝利にはつなげられなかった。ウィットリーは４回に小園への四球からファビアンに２ラン、５回には２死から投手・森下への四球の後に１番・大盛に２ランを浴びた。６回には振り逃げと遊撃・泉口の失策が絡んでノーヒットで１点を追加された。

打線は４回１死二、三塁の好機を生かせず、５点を追う７回に４連打で２点を返して森下をマウンドから降ろしたが、ウィットリーの代打・松本が遊飛、浦田も三振に倒れた。

チームは開幕から東京Ｄ、バンテリンＤ、東京Ｄと屋内で９試合を戦ってきた。キャンプの実戦、オープン戦を通して今季初の屋外ナイターだった。その上、強風で気温１２度と寒い状況。球の見え方など微妙な感覚のずれが攻守で響いた可能性はあるかもしれない。

チームは昨年マツダスタジアムで２勝１０敗。だが、選手たちのコメントを見ると過剰な苦手意識はないように映る。今年もマツダ初戦は敗れたが、必要なことはズルズル引きずらないことだろう。明日８日もナイターで広島戦がある。切り替えて、全員でカバーし合って流れを変えたい。（片岡 優帆）