２０１０年バンクーバー五輪の女子フィギュアスケート金メダリスト・金妍兒（キム・ヨナ）さんの投稿にフォロワーは驚きに包まれた。

７日に自身のインスタグラムを更新し、「＃Ｇｏｏｇｌｅ ＃Ｇｏｏｇｌｅｇｅｍｉｎｉ」などのハッシュタグをつけて動画をアップ。キム・ヨナさんが、バレリーナとして踊る様子を撮影した。グーグル・コリアのユーチューブ公式チャンネルにも多数動画が投稿されている。

クラシックの生演奏に合わせて、キム・ヨナさんは舞台で華麗に舞った。ホルターネックにチュチュのバレエ衣装で、力強く踊りきった。

フォロワーはバレリーナ姿に仰天。「鳥肌がたった．．．本当に優雅」「うわあああああ超かわいい」「バレエがとても上手」「美しく、エレガント」「これはやばい、私の心臓が鼓動する」「あなたは本当にスターです」「ワオ！確かに、品格とエレガンス」「なんてことだ」「クイーンのカムバック」と思わずくぎ付けに。

そして「バレリーナに生まれ変わったのかと思いました」「氷上でも地上でも絶対女王のヨナちゃん」「バレエが見れる時代に生きているなんて信じられない．．．．」と舞台で舞う姿を絶賛。「背中の筋肉！」「背中のお肉はどうなっているの．．．」「普通の体じゃない」と、引き締まった体に注目が集まった。

キム・ヨナさんは１４年ソチ五輪で銀メダルを獲得後、現役を引退。２２年１０月に声楽家のコ・ウリムさんと結婚した。コさんが活動するグループ「フォレステラ」が出演した１８年のアイスショーで知り合い、３年間の交際を経て結婚に至ったという。インスタグラムでは時々、夫婦ショットを披露し「美男美女」「可愛いカップル」などの反響を呼んでいる。