首都圏の私立大学で一人暮らしをしている２０２５年度入学生の受験から入学までにかかった費用は平均２３５万３９８３円で、９年連続で過去最高額を更新したことが、東京地区私立大学教職員組合連合（東京私大教連）の調査でわかった。

物価高で生活用品や家賃などが高騰し、前年度より３万９２０２円増えた。

調査は昨年５〜７月、早稲田大や独協大など首都圏９大学１短大の新入生の保護者を対象に実施。約３６００人が回答した。

内訳は、入学金や授業料などの初年度納付金が１３８万９８３円（前年度比１万５７０２円増）、家賃（７万１８００円）や生活用品（３７万２０００円）を含む入学時の住居費が６９万８１００円（同２万２４００円増）、受験費用は２７万４９００円（同１１００円増）となった。

自宅通学生は平均１６４万７８８３円だった。

仕送り額は出費が落ち着く６月以降で月平均９万１６００円。家賃を除くと１日あたり６６０円で、最高だった１９９０年度（２４６０円）の３割に満たない。

東京私大教連の担当者は「アルバイトなどの負担が大きくなり、学業がおろそかになれば深刻な事態だ」と話している。