イングランド代表DFマグワイアは残留へ マンUと2027年までの契約延長が決定！ 「マンチェスター・ユナイテッドの選手としてプレイできることは、この上ない名誉」
マンチェスター・ユナイテッドは7日、イングランド代表DFハリー・マグワイアと新契約を締結したことを発表。2027年6月まで契約は延長され、1年間の延長オプションもついているようだ。
現在33歳のマグワイアは2019年夏にレスターからユナイテッドに加入。ユナイテッドではこれまで公式戦266試合に出場し、17ゴール9アシストをマークしている。
そんなマグワイアは近年序列の低下や批判を浴びる時期もあり、移籍が噂されることもあったが、同選手はユナイテッド愛をその度に明らかにしてきた。そしてマイケル・キャリック暫定監督に変わった今年の1月から、マグワイアはチームと共に調子を上げ、再びチームに欠かせない存在に。先月イングランド代表復帰も飾った。
「マンチェスター・ユナイテッドの選手としてプレイできることは、この上ない名誉だ。それは、私と家族を毎日誇りに思わせてくれる責任でもある」
「この素晴らしいクラブでのキャリアを少なくとも8シーズンに延長できることを嬉しく思う。特別なサポーターの皆さんの前でプレイを続け、共にさらに素晴らしい瞬間を創り出していきたいと思っているよ」
「このエキサイティングなチームには、野心と可能性が感じられる。主要なタイトルを勝ち取るために戦うという、クラブ全体に満ちた決意は誰の目にも明らかであり、我々の最高の瞬間はこれからだと確信している」