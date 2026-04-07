日本時間の8日の早朝4時にCL準々決勝がスタートし、1stレグの2試合が行われるが、注目カードはレアル・マドリード対バイエルンの一戦だ。



今回の試合はレアルホームで行われるが、そんなビッグマッチを前にスペイン『MARCA』はバイエルンの攻撃陣に注目。特にハリー・ケイン、マイケル・オリーセ、ルイス・ディアスの強力3トップを警戒すべきだと主張している。



バイエルンが誇る現欧州最強とも言える３トップは今シーズン絶好調で、ケインは公式戦40試合で48ゴール5アシスト、オリーセは公式戦40試合で16ゴール28アシスト、そしてディアスは公式戦39試合で22ゴール18アシストを記録。3人共に圧巻の成績を残している。





ケインは足首を痛めており、レアル戦で出場できるかどうかはまだ不明だが、同メディアは「危険なチームは数多く存在するが、バイエルンは別格だ」と報じており、バイエルンの攻撃陣はレアルにとって最大の脅威になると考えている。レアルは守護神であるGKティボー・クルトワが負傷で欠場することが濃厚だが、バイエルンの攻撃に耐えられるかがこのビッグマッチでは重要になるだろう。劣勢に思われたなかでもマンチェスター・シティを撃破したレアルはCLの舞台で無類の強さを誇るが、今シーズン高い完成度を見せるバイエルンにも勝利できるか。