◆ＪＥＲＡセ・リーグ 広島５―２巨人（７日・マツダスタジアム）

巨人が広島の一発攻勢に沈み、鬼門のマツダスタジアムで黒星スタートとなった。先発のウィットリー投手が３回まで無安打無失点も、４＆５回に続けて２ランを浴びて６回５失点（自責４）。昨季も２勝１０敗と苦手にしている敵地で、強風の影響もあり３失策と守りも乱れた。５日に代打逆転３ランを放ったばかりの大城を、今季初スタメンで５番に入れた打線も、７回に４連打で２点を返したが反撃もここまで。３連勝を逃し、勝率５割に逆戻りした。

巨人打線は初回、２回と安打で走者を出したが、いずれも併殺で好機をつぶし、３回は３者凡退。４回は先頭の浦田が粘って四球を選ぶと、すかさず二盗。キャベッジの中飛でタッチアップすると、悠々と三塁まで進んだ。続く泉口も四球を選んで出塁すると、一塁からスタートを少し遅らせるディレード・スチールを試みた。捕手が二塁へ送球すれば、三塁から浦田が本塁を狙う可能性もあったが、坂倉は送球せず、この回無安打で１死二、三塁まで好機を広げた。

今季の阿部巨人は足を絡めた攻撃的な野球を展開しているが、ここは４番・ダルベックが空振り三振。５番・大城は四球で満塁とするも、佐々木が三邪飛に倒れ、絶好の先制チャンスをモノにできなかった。

これで流れは広島に傾いたのか。直後の４回裏。先発のウィットリーが１死から四球を出すと、２死後に５番・ファビアンに先制の１号２ランを浴びた。３回まで味方に２失策とミスが出た中、無安打無失点に抑えていたが、初の被安打が痛恨の一発となった。ウィットリーは５回にも２死から投手の森下に四球を許し、続く大盛に１号２ランを被弾。４点のリードを奪われた。

６回も三振振り逃げから、遊撃失策も絡んで１死一、三塁とされると、モンテロに４試合連続打点となる中犠飛を許し、この回無安打で５点目を追加された。

巨人打線は７回に１死から４者連続安打で２点を返したが、反撃もここまで。広島の継投に逃げ切られ、マツダでの今季初戦は苦い敗戦となった。