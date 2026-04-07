◇セ・リーグ 広島5-2巨人（2026年4月7日 マツダスタジアム）

広島が巨人に完勝し、2連勝で貯金1とした。

均衡を破ったのは、頼れる助っ人砲のバットだった。0―0の4回2死一塁。5番・ファビアンが、左翼席に先制1号2ランを叩き込んだ。

「初球からいいタイミングで、しっかりと自分のスイングで捉えることができた」

相手先発・ウィットリーが投じた初球だ。内角高め151キロ直球を、巧みに腕をたたんだインサイドアウトのスイングで捉えた。この一打が、チーム初安打でもあった。

大盛も続いた。2―0の5回2死一塁で、右越え1号2ラン。カウント1―1から、真ん中高め151キロ直球を完璧に打ち返した。「2アウトからマサト（森下）が出てくれたので、マサトを還そうと、思い切って打ちに行くことができた」。6回1死一、三塁ではモンテロの中犠飛で、さらに1点を追加。ファビアンとモンテロの打点そろい踏みは、今季初となった。

打線の援護を受けた先発・森下は「とにかく粘り強くやれたら。とにかく一人一人チームが勝てるように投げられたらと思います」と話していたように、球威十分の直球を主体に、強気の投球でアウトを積み重ねた。0―0の4回には自らの3与四球で2死満塁のピンチを招いたが、ギアチェンジ。佐々木を三邪飛に打ち取り、流れを渡さなかった。

森下は5―0の7回に1死から4連打を浴びて2点を失い、なおも1死一、二塁の状況で降板。それでも2番手・ハーンが後続を断ち、6回1/3を投げ2失点で今季初勝利を挙げた。3点リードの9回は中崎が登板。試合を締め、19年以来7年ぶりのセーブを挙げた。