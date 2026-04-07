◇プロ野球 セ・リーグ 広島 5-2 巨人(7日、マツダスタジアム)

巨人は広島とのカード初戦に敗戦。開幕から10試合を終え5勝5敗としました。

2カード連続勝ち越し&2連勝で広島に今季初めて乗り込んだ巨人。来日2度目の先発マウンドに上がったウィットリー投手は、3回まで広島打線を無安打無四球に封じます。

援護したい打線は4回、広島先発・森下暢仁投手から3つの四球で2アウト満塁のチャンス。しかし佐々木俊輔選手がサードファウルフライに打ち取られ先制できません。

すると4回裏、広島・ファビアン選手に今季1号2ランを被弾。続く5回にも大盛穂選手に2ランを浴び、ウィットリー投手は5回まで3被安打ながら2本の2ランホームランで失点を重ねました。

6回もマウンドに上がったウィットリー投手ですが、先頭から振り逃げと味方エラーで走者を出すと、犠牲フライでさらに失点。この回を終えてマウンドを降り、6回91球、3被安打(うち2被本塁打)、2奪三振、5失点(4自責点)でした。

打線は5点ビハインドの7回、1アウトから大城卓三選手と佐々木選手が連打でチャンスメーク。さらに増田陸選手と中山礼都選手の連続タイムリーが飛び出し、4連打で2点を返します。

しかし反撃はここまで。以降は広島リリーフ陣に封じられ、追いつくことができませんでした。