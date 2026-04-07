アルピニスト野口健氏の長女で、今年の代58回ミス日本グランプリに輝いた野口絵子さん（22）が、7日放送の日本テレビ系「踊る！さんま御殿！！春満開3時間SP」（後7・00）に出演し、恋愛にまつわる困り事を明かした。

「最強2世の親子参観」のテーマトークに参加。著名人の親を持つ出演者たちはそれぞれ、親のエピソードを赤裸々に告白した。恋バナでは、親に恋人を紹介した時の思い出などが飛び出したが、ここで絵子さんは「私、困ってるんです」と恐る恐る手を挙げた。

「“彼氏ができたり、結婚したい人ができたら、俺が必ずヒマラヤに連れて行く”って言うんですよ」。それが高すぎるハードルになってしまっているといい、「それが風のうわさとなってしまって、友人に“絵子ちゃんと付き合ったら山に行くんでしょう？それ、男寄らないよね”って言われて」と打ち明けた。MCの明石家さんまは、男性陣に「ヒマラヤ行けるか？」「ミス日本やぞ？」などとハッパをかけたが、威勢のいい返答はなかった。

さらに絵子さんは「ヒマラヤはですね、登ればいいわけでなくて」と、さらなる厳しい条件を口にした。「ヒマラヤに行くということは、1カ月間、極限の状態で生活する。その時に、人間の本性が見えてきます」。さんまが「ヒマラヤ行っても、オーディション？」と尋ねると、絵子さんは「オーディションです」と、父の思惑を明かしていた。