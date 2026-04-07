HYBE × Geffen Recordsによるプロジェクト『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』第7話にて、誰もが予想しなかった「辞退」という結末に、スタジオキャスト陣が悲鳴を上げた。

【映像】涙で辞退…デビュー最有力候補だった練習生のビジュアル

『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』は、HYBEとGeffen Recordsがタッグを組み、2026年のデビューを見据え、日本から世界へ羽ばたく"たった1人のアーティスト"を発掘するスカウトプロジェクト。いよいよ第2章となるアメリカ・ロサンゼルス編が幕を開けた。アメリカ行きを決めたのはHIORI（津波古妃織・18歳）、AYANA（桑原彩菜・18歳）、AOI（大谷碧空・19歳）、SAKURA（飛咲来・15歳）の4名だ。（※参加時の年齢）

HYBEアメリカ本社でHIORIが辞退の意向を伝えた瞬間、スタジオはパニックに陥った。指原莉乃は「嘘でしょ！？ そんなこと…」と絶叫し、ILLITのMOKAも「ヤダヤダ」と顔を覆った。アメリカ到着後、体調不良で出遅れ、一人苦悩し続けたHIORIの日記が公開されると、スタジオは静まり返った。

同じオーディション番組出身のIROHAは、「体調崩して一人でいる時間に、どれくらい自分と向き合って、悩んだり考え込んだりしたのかなって考えると、本当に私もちょっと心が辛くなっちゃった」と、HIORIの孤独な戦いに寄り添い涙した。指原も「ここまで思わせるってすごいですね」と、制作陣に涙を流させるほど愛されたHIORIの人間性に感銘を受けていた。また製作陣からHIORIが最有力候補だったことを聞かされるとスタジオからは「はあ…」と驚きの声が漏れていた。