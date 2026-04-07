「第61回上方漫才大賞」 が7日、大阪市内で開催され、「ザ・ぼんち」が1981年（第16回）以来となる45年ぶり2度目の大賞に輝いた。

大賞受賞者として、高校球児の親のネタを披露。最新曲を歌うなど流行も取り入れ、笑いを誘った。

里見まさとは、発表の瞬間の観客の「どよめきを（舞台の）うしろで聞いてて、泣きそうになりました」と感激。「まさか45年かかってもう一度このすてきなステージに上がってこられるとは夢にも思わんかったけど、日々ちょっとずつやってたらこんないい運も来るんだな、とほんとに感じてます」としみじみ語った。

ぼんちおさむも「思いっきり泣きました…アー！アー！幸せだー！」と叫んだ。3度目の受賞に向かって「走るぞー！」とも誓った。

ザ・ぼんちは79年に上方漫才大賞・新人賞を受賞。フジ系「THE MANZAI」に出演すると瞬く間にブレーク。楽曲「恋のぼんちシート」が大ヒットするなどアイドル的な人気を得て、80年代の漫才ブームを象徴する存在に。人気のまっただ中で、同大会の大賞を初受賞した。

その後86年に解散したが、02年に再結成。笑いの殿堂「なんばグランド花月」などで出演を続けた。

24年には芸歴16年以上の漫才師による大会「THE SECOND〜漫才トーナメント〜」に出場し、ベスト32まで進んだ。翌年にはベスト8に進出し、グランプリファイナルへの出場を果たした。

なお、里見まさとは「里見まさと・亀山房代」のコンビで98年（第33回）に上方漫才大賞を受賞している。