女優秋田汐梨（22）と俳優池田匡志（26）が7日、東京・神楽坂の赤城神社でフジテレビのダブル主演連続ドラマ「share（シェア）」（20日スタート、月曜深夜1時、関東ローカル、全8話）のヒット祈願に出席した。

秋田演じる18歳の女子高生日下はるが、好きになった池田演じるゲイの藤原理央が住むシェアハウスで同居する。はるは日に日に膨らむ理央への気持ちに気づきながらも、思いを隠すと決意する。

拝殿で神主のヒット祈願の祝詞を聞いて祈祷（きとう）を行った秋田は役作りについて「髪を30センチぐらい切りました。人生で初めてのショートカットでスポーツ少女のような感じで演じていました。はるは言葉数が少なくて感情表現も豊かではないので、少ないセリフの中で感情を抑えつつ、内に秘めたものを持っているはるをどう表現しようか、日々模索しながら演じていました」。

池田は「理央はとても柔らかくて、自然体の明るさと優しさがある、独特の雰囲気が魅力的なキャラクターです。僕自身は強さが出てしまう方なので、理央のテンションやトーンを監督とお話ししながら作っていきました」と話した。

他に寺本莉緒（24）、草川直弥（27）、藤本洸大（20）、雛形あきこ（48）が出席した。

主題歌はthe Indigoの「BLUE」。FODでノーカット版が独占見放題配信、TVerで無料見逃し配信される。