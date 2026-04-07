本田望結、レイヤーカットで印象ガラリ「大人っぽくなった」「どんどん綺麗になってる」と絶賛の声
【モデルプレス＝2026/04/07】女優の本田望結が4月6日、自身のX（旧Twitter）を更新。ヘアカットした姿を披露し、話題となっている。
【写真】21歳子役出身女優「一瞬誰かと思った」大人っぽい新ヘアでイメチェン
本田は「レイヤーカットお願いしましたっ」とつづり、ヘアカット後の写真を投稿。それまでの長さの揃ったセミロングヘアとは印象がガラリと変わる、しっかりとレイヤーの入ったヘアスタイルを披露した。
この投稿には「似合ってる」「大人っぽくなった」「印象変わる」「どんどん綺麗になってる」「一瞬誰かと思った」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】21歳子役出身女優「一瞬誰かと思った」大人っぽい新ヘアでイメチェン
◆本田望結、レイヤーカットでイメチェン
本田は「レイヤーカットお願いしましたっ」とつづり、ヘアカット後の写真を投稿。それまでの長さの揃ったセミロングヘアとは印象がガラリと変わる、しっかりとレイヤーの入ったヘアスタイルを披露した。
◆本田望結の投稿が話題
この投稿には「似合ってる」「大人っぽくなった」「印象変わる」「どんどん綺麗になってる」「一瞬誰かと思った」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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