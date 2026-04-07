ザ・ぼんち、大阪伝統の『上方漫才大賞』大賞に輝く 1981年以来45年ぶり2度目の栄冠 喜びの握手【過去10年受賞一覧】
上方（大阪）で最も長い歴史を持つ『第61回上方漫才大賞』が7日、大阪市内で行われ、ザ・ぼんち（ぼんちおさむ、里見まさと）が大賞に選ばれた。
【写真複数】『上方漫才大賞』新人賞ノミネート候補者5組
上方漫才界において、年度を通じて寄席、放送および舞台などで最も活躍した漫才師に贈られる名誉ある賞。上方演芸界で最も長い歴史を持ち、これまでに夢路いとし・喜味こいし、横山やすし・西川きよし、近年では千鳥、ダイアン、かまいたちなど、数々の実力派漫才師が受賞してきた。
ザ・ぼんちは、1980年代初期の漫才ブーム時期に大ブレイク。歌手デビューも果たし、漫才師として初めて日本武道館公演を成功させるなど、吉本興業の現在に至る“東京吉本”を切りひらいたレジェンドの一組。コンビを離れていた時期もあったが再始動し、『THE SECOND〜漫才トーナメント〜2025』でグランプリファイナルに進出した。
『上方漫才大賞』は、1981年以来2回目の大賞。里見は98年に亀山房代とのコンビで受賞している。
大賞受賞が決まり、舞台に登場したザ・ぼんち。受賞を喜び、固く握手を交わした。
この模様は、カンテレ・ラジオ大阪で生中継された。
■『上方漫才大賞』過去10年の大賞受賞者
2016年（第51回） オール阪神・巨人
2017年（第52回） 海原やすよ ともこ
2018年（第53回） ダイアン
2019年（第54回） 中川家
2020年（第55回） シャンプーハット
2021年（第56回） かまいたち
2022年（第57回） ミルクボーイ
2023年（第58回） プラス・マイナス
2024年（第59回） 笑い飯
2025年（第60回） 銀シャリ
【写真複数】『上方漫才大賞』新人賞ノミネート候補者5組
上方漫才界において、年度を通じて寄席、放送および舞台などで最も活躍した漫才師に贈られる名誉ある賞。上方演芸界で最も長い歴史を持ち、これまでに夢路いとし・喜味こいし、横山やすし・西川きよし、近年では千鳥、ダイアン、かまいたちなど、数々の実力派漫才師が受賞してきた。
『上方漫才大賞』は、1981年以来2回目の大賞。里見は98年に亀山房代とのコンビで受賞している。
大賞受賞が決まり、舞台に登場したザ・ぼんち。受賞を喜び、固く握手を交わした。
この模様は、カンテレ・ラジオ大阪で生中継された。
■『上方漫才大賞』過去10年の大賞受賞者
2016年（第51回） オール阪神・巨人
2017年（第52回） 海原やすよ ともこ
2018年（第53回） ダイアン
2019年（第54回） 中川家
2020年（第55回） シャンプーハット
2021年（第56回） かまいたち
2022年（第57回） ミルクボーイ
2023年（第58回） プラス・マイナス
2024年（第59回） 笑い飯
2025年（第60回） 銀シャリ