今シーズン限りで現役を引退したスピードスケートの高木美帆氏。



その引退会見に現れたのは村上市出身の平野歩夢選手です。



突然の登場に高木氏も「頭が真っ白」と驚いていました。



【高木美帆氏】

「引退することを決意してこの場に挑んでいます」



スピードスケートの高木美帆氏。ミラノ・コルティナオリンピックで高木選手は3つの銅メダルを獲得し、自身の持つ女子最多オリンピックメダル記録を10個に伸ばしました。





それでも大会のあと、今シーズン限りでの現役引退を表明。4月6日は晴れやかな表情で引退会見に臨みました。その会場に登場したのが‥‥‥村上市出身でスノーボードハーフパイプの平野歩夢選手です。【五輪3大会連続メダリスト 平野歩夢選手】「僕がここに来てよかったのかなというところも 正直あるんですけど」オリンピック3大会連続メダリストの平野選手。連覇を目指したミラノコルティナオリンピックでは、大ケガを抱えながら魂の滑りを見せ7位入賞を果たしました。高木氏と平野選手は所属先が同じ。思わぬサプライズに高木氏も驚きを隠せず‥‥‥。【高木美帆氏】「えーっと、いまとてもびっくりしていて頭が真っ白なんですけど」【平野歩夢選手】「今回引退を聞いていたので同じ競技者として僕が理解できないぐらい自分との闘いだったり大変なところもあったのかなというところは、すべては分かり切れないけど感じてまして‥‥‥これまで競技人生本当にご苦労様でした」【高木美帆氏】「平野選手と同じ所属先で戦えるということは私のひとつの誇りで、その誇りとともにオリンピックに挑めたのは私にとっても貴重なものでしたし、平野選手の競技に挑む姿勢からたくさん刺激を受けていて、文字通り死ぬ気で競技に挑まれている姿を遠くで見ていて、私もこのままではいけないなと何度も思ったので本当に感謝しています」冬のオリンピックを熱く盛り上げてきたふたりのアスリート。全力でプレーしてきたからこそ通じ合える気持ちがありました。