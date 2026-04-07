「感慨深いですねぇ」つるの剛士、次女が専門学校に入学！ 顔出しショットに「美人さん」「益々綺麗に」
タレントのつるの剛士さんは4月6日、自身のInstagramを更新。次女の入学式ショットを披露しました。
【写真】つるの剛士の次女の入学式ショット
また、「そんな娘と明日（4月7日）"踊る！さんま御殿"に出演させていただきます。Y!mobileのCMにつづきバラエティ番組親子初共演。もしよければ観てやってください」と、親子で初共演する番組の告知も行いました。
ファンからは、「ご入学おめでとうございます」「貴重な残り少ない子育て時間を楽しんでください！」「夢に向かって頑張ってください！」「奥さまの母校に入学なんて、感慨深いですねぇ」「益々綺麗になってきた」「明日のさんま御殿も楽しみにしてます」「美人さん」などの声が多く上がっています。
(文:中村 凪)
【写真】つるの剛士の次女の入学式ショット
「夢に向かって頑張ってください！」つるのさんは「今日は娘（次女）が専門学校の入学式ということで」とつづり、1枚の写真と2本の動画を投稿。次女の入学式を報告し、桜の木の下に立つ次女の姿を披露しています。黒いトップスに白地に黒ドットのミニスカートとニーハイソックスというかわいらしいコーディネートです。ミニ丈から伸びる美脚が際立っています。
ファンからは、「ご入学おめでとうございます」「貴重な残り少ない子育て時間を楽しんでください！」「夢に向かって頑張ってください！」「奥さまの母校に入学なんて、感慨深いですねぇ」「益々綺麗になってきた」「明日のさんま御殿も楽しみにしてます」「美人さん」などの声が多く上がっています。
次女との楽屋前ショット公開3月31日には「まさか、娘（次女）と"踊る！さんま御殿"に来る日なんて誰が想像するもんですか」と、次女との楽屋前での姿を公開していたつるのさん。コメントでは、「すごーーーい！」「楽しみすぎます」といった声が寄せられました。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね。
(文:中村 凪)