金属バット、M-1王者下し『上方漫才大賞』奨励賞 芸歴19年の異才コンビ…初ノミネートで受賞【過去10年受賞一覧】
上方（大阪）で最も長い歴史を持つ『第61回上方漫才大賞』が7日、大阪市内で行われた。金属バットが奨励賞に選ばれた
【写真複数】『上方漫才大賞』新人賞ノミネート候補者5組
上方（大阪）で最も長い歴史を持つ『上方漫才大賞』。将来の大賞を見据える「奨励賞」には今回、カベポスター、金属バット、たくろう、ツートライブ、天才ピアニストの5組が選出された。当日、5組が漫才を披露。厳正な審査により、奨励賞が決定した。
初ノミネートの金属バットはたくろうの442点を大きく超えた482点を叩き出し、奨励賞を決めた。
金属バットは、小林圭輔と友保隼平のコンビで、2007年結成。『M-1グランプリ』では、2018年〜22年に5年連続で準決勝まで進むも、ラストイヤーまでに決勝進出はならなかった。21年には、敗者復活でわずか及ばずだった。芸歴16年目以上による『THE SECOND 〜漫才トーナメント〜』でも優勝は果たせていない。
大阪を拠点に続け、芸人たちから高く評価される異才ながら、これまで大きなタイトルはなかった。ついに晴れの受賞となった。
この模様は、カンテレ・ラジオ大阪で生中継された。
■『第61回上方漫才大賞』奨励賞選考結果
ツートライブ…397点
たくろう…442点
カベポスター…398点
天才ピアニスト…409点
金属バット…482点
■『上方漫才大賞』過去10年の奨励賞受賞者
2016年（第51回） 銀シャリ
2017年（第52回） スーパーマラドーナ
2018年（第53回） 和牛
2019年（第54回） かまいたち
2020年（第55回） ―
2021年（第56回） プラス・マイナス
2022年（第57回） ミキ
2023年（第58回） 吉田たち
2024年（第59回） 見取り図
2025年（第60回） ヘンダーソン
【写真複数】『上方漫才大賞』新人賞ノミネート候補者5組
上方（大阪）で最も長い歴史を持つ『上方漫才大賞』。将来の大賞を見据える「奨励賞」には今回、カベポスター、金属バット、たくろう、ツートライブ、天才ピアニストの5組が選出された。当日、5組が漫才を披露。厳正な審査により、奨励賞が決定した。
初ノミネートの金属バットはたくろうの442点を大きく超えた482点を叩き出し、奨励賞を決めた。
大阪を拠点に続け、芸人たちから高く評価される異才ながら、これまで大きなタイトルはなかった。ついに晴れの受賞となった。
この模様は、カンテレ・ラジオ大阪で生中継された。
■『第61回上方漫才大賞』奨励賞選考結果
ツートライブ…397点
たくろう…442点
カベポスター…398点
天才ピアニスト…409点
金属バット…482点
■『上方漫才大賞』過去10年の奨励賞受賞者
2016年（第51回） 銀シャリ
2017年（第52回） スーパーマラドーナ
2018年（第53回） 和牛
2019年（第54回） かまいたち
2020年（第55回） ―
2021年（第56回） プラス・マイナス
2022年（第57回） ミキ
2023年（第58回） 吉田たち
2024年（第59回） 見取り図
2025年（第60回） ヘンダーソン