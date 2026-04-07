気象庁「南海トラフ地震関連解説情報」を発表

気象庁は7日に「南海トラフ地震関連解説情報」を発表しました。最近の南海トラフ周辺の地震活動を分析したものです。

現在のところ、南海トラフ沿いで大規模な地震が発生する可能性が、普段と比べて特別に高まっていると考えられる「特段の変化」は観測されていないとしています。

地殻変動の観測状況－最近の南海トラフ周辺の地殻活動－

2月から3月にかけて、紀伊半島中部から東海地方、紀伊半島西部で、地下深くを震源とする微動と、それに伴う短期間の地盤の変動が観測されました 。

また、より長期的な動きとして、2022年初頭から静岡県西部から愛知県東部にかけて地殻変動が観測されています。これは渥美半島周辺から浜名湖周辺にかけてのプレート境界深部での「長期的ゆっくりすべり」によるもので、現在、すべりの中心が渥美半島周辺から浜名湖周辺へと移動しています。

一方、2024年夏頃から三重県中部で観測されていた地殻変動（志摩半島周辺の長期的ゆっくりすべり）については、2025年秋頃から停滞し、すでに停止しているとみられます 。

こうしたごく小さな揺れや、短期的および長期的な「ゆっくりすべり」について、気象庁は、いずれも従来から繰り返し観測されてきた「通常の現象」としています。

さらに長期的な地盤の変動として、御前崎、潮岬、室戸岬のそれぞれの周辺で見られる地盤の沈降傾向についても、フィリピン海プレートの沈み込みに伴うもので、これまでの傾向から大きな変化はないということです。

「いつ巨大地震が起きてもおかしくない」気象庁が呼びかける注意点

観測データに特段の変化がない「平常時」であっても、決して「安全である」という意味ではありません。

南海トラフ沿いでのマグニチュード8から9クラスの巨大地震は、平常時であっても「今後30年以内に発生する確率が高い」と評価されています。

昭和の東南海地震や南海地震の発生からすでに約80年が経過しているため、気象庁は、「いつ巨大地震が起きてもおかしくない“切迫性の高い状態”に変わりはありません。」としています。

特別な変化が観測されていない今、家具の固定や備蓄品の確認、避難場所の確認など、日頃の備えを今一度見直してください。

気象庁は、次回の評価検討会の結果を5月12日に公表する予定です。

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