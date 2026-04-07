中東情勢に伴う原油価格高騰の影響です。藤本徳昭副知事らが7日、国に離島航路の維持を緊急で要請しました。

また、原油の高騰は、医療機関にも影響が及んでいます。

藤本副知事は午後、東京で全国知事会のメンバーとして国土交通省と内閣府に、離島航路の維持を求める緊急の要望書を手渡しました。

原油の高騰でフェリーの燃料費も上昇する中、要望書では燃料費の支援や安定供給などを求めています。

MBCの取材では、鹿児島県内の離島航路のうち、「フェリー屋久島2」が今月から運賃を1割ほど値上げ、種子屋久航路の「フェリーはいびすかす」は7月から最大3割値上げを検討しています。

このほか、山川・根占航路の「フェリーなんきゅう」や、瀬戸内町の「フェリーかけろま」などでも値上げするか協議しています。

原油の高騰は、医療機関にも影響

（記者）「燃料だけでなく、さまざまなモノのもととなる原油。こちらの歯科でも影響が出ている」

鹿児島市のよしかわ歯科です。先月中旬から医療用グローブの供給が遅れています。

（よしかわ歯科 義川耕平副院長）「注文して2～3日で届くグローブが、なかなか届かなかった。きょう届いた、（グローブの）箱が。それでも2週間ぐらい」

メーカーも在庫不足。購入できる商品は限定的

原油を精製して作られるナフサが原料の医療用のグローブ。患者ごとに取り替えるたため、こちらの歯科では1日80枚ほどを使っています。

中東情勢の悪化にともなう急速な需要の増加などからメーカーも在庫不足となっていて、購入できる商品も限定的だといいます。

（よしかわ歯科 義川耕平副院長）「普段1500円ぐらいのものを買っているが、最近買えるのは2500円ぐらいのもの。できるだけ減らないようにと思うが、患者によって変えないといけないので難しい」

治療に使う素材は石油由来のものが多く、影響の広がりを懸念

歯科では、虫歯治療で削ったあとの詰め物にプラスチックを使うことがあります。治療に使う素材は石油由来のものが多く、影響の広がりを懸念しています。

（よしかわ歯科 義川耕平副院長）「（グローブの）価格が上がっても診療代の値上げができるわけではない。どうにか節約しながらやっていくしかない」

中東情勢で、医療の現場にも不安が広がっています。

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