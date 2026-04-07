皆さんは「鶏肉ショック」という言葉、ご存知でしょうか？

今、原油高騰などの影響で鶏肉の価格が上昇し、供給も不安定になっています。鹿児島市のから揚げ専門店でも仕入れ価格の上昇などの影響が出ています。

（記者）「鹿児島市の唐揚げ店。ランチや弁当の定番唐揚げに欠かせない鶏肉が今ピンチ」

香ばしい香りのジューシーなから揚げ。しかし、店からは悲鳴が上がっています。

（天下とり 鹿児島草牟田店 中尾陸洋店長）「鶏肉は去年より2～3割上がっている。痛手」

鶏肉、油、容器 トリプルパンチ

この店も「鶏肉ショック」の影響を受けています。

おもに鹿児島・宮崎県産の鶏肉を1日およそ10キロ使っていますが、その仕入れ価格は去年に比べ1キロあたり300円上昇しています。国内産が鳥インフルエンザで供給不安が広がり、海外産も円安や燃油高に伴って輸入コストが上昇しているためです。

農林水産省によりますと、鶏もも肉の平均卸売価格は1キロあたり844円。去年の同じ時期より7.5%上昇しています。

さらに、調理に欠かせない油の仕入れ価格は、店がオープンした3年前に比べ2倍に値上がり。この春の値上げで今よりもさらに1、2割値上がりする見通しです。

石油由来の弁当容器も3年前の1.8倍に上昇しています。

「値上げしていないものはない」これ以上の値上げを避ける工夫も

（天下とり 鹿児島草牟田店 中尾陸洋店長）「上がっていないものを探すのが難しい。今が最悪であってほしい。これより上がったらとてもじゃないが続かない」

店では去年、メニューを50円～90円値上げしました。これ以上の値上げを避けるため、ご飯をブランド米から、ほかの県内産に切り替えています。

客の声が支え「1日も早く落ち着いてほしい」

厳しい状況が続く中でも、客の声が支えになっているといいます。

（客）「肉がずっしりしていてやみつきになる。元気ももらえるし、買って貢献していきたい」

（天下とり 鹿児島草牟田店 中尾陸洋店長）「せっかくここで買っていただくのに値を上げるわけにはいかない。1日も早く（価格が）落ち着いてほしい」

終わりの見えない、鶏肉の価格上昇。工夫で乗り切ろうとしています。

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