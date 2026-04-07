鹿児島県内の小学校では9日に入学式を控える中、早くも来年春向けのランドセル商戦が始まっています。機能性に、デザイン。ランドセルは年々進化しています。

売り場にずらりと並んだランドセル。その数およそ460点。

イオン姶良店で今月3日から始まった来年春入学向けのランドセルの予約会です。価格帯は3万円台から7万円台まで。

中心となる5万円台の商品は、原材料費が上がる中、大量生産でコストを抑え、去年と価格を据えて置いてます。

今年のポイントの1つが、大容量。こちらのランドセルは、マチ＝奥行きを最大8センチ伸ばせます。教材が多い日でも使いやすくしています。

2つ目が、ランドセルの軽量化と、体への負担の軽減です。

（記者）「ランドセルの平均的な重さは1200グラムから1300グラム。こちらのランドセルは970グラムで、手に取ると非常に軽いです」

こちらのランドセルは、背あての縫い合わせ部分＝ヘリをカットして軽量化しています。

大手ランドセルメーカーと作ったこのランドセルは、背中や肩との密着度を高めることで、体への負担を減らしているといいます。

そして、今年はもう1つ変化が。

「いろいろな種類があると聞いたので、早め早めにしておこうかなと」

「SNSで『もう買った』と見て。本当に欲しいものの在庫が無くなったら嫌だと思って、早めに」

年々早まる購入時期です。日本かばん協会ランドセル工業会の調査によりますと、ランドセルの購入を検討する時期は、入学1年前の4月が最も多く、さらに前倒しして12月と答える人もいます。

早まる背景にあるのが、▼受注生産の増加で早めの注文が必要なことと、▼消費者側の「売り切れる前にお気に入りを選びたい」というニーズの高まりです。

（イオン姶良店・園田剛士さん）「SNSなどでも発信することにより、客のニーズが早まっている。大型連休やお盆までには買う人が6割くらいになっている」

個性的なランドセルも登場しています。

鹿児島市の山形屋です。今月から来年春向けのランドセル、およそ150種類取り揃えています。

価格は5万5000円のものから、刺しゅうやレザーの飾りを施した13万円を超えるランドセルも。

パステルカラーや花柄など、明るいデザインが子どもに人気だといいます。

「親としては、少しでも機能性を重視したい。自分たちの経験からすると、楽できるほうがいいかな。子どもの意見を聞きながら選ばないといけないかな」

中には、ここでしか買えない個性的なランドセルも…

（記者）「スポーツチームのロゴが2つ。ファンにはたまらないですね」

この春から販売している鹿児島ユナイテッドFCと、鹿児島レブナイズのロゴ入りランドセル。

この商品を企画したのは、山形屋でランドセルを担当する宮路裕一郎さん。他県で地元プロスポーツとコラボレーションしたランドセルを見たのが、きっかけでした。

（山形屋リビング統括部・宮路裕一郎さん）「ユナイテッドのサポーターをしていて、思い入れが強かった」

「SNSで紹介したときに、びっくりするほどの反響をもらった」

「地元のプロチームがあるので、競技をしている子どもが、将来トップチームで活躍する夢を見ながら、このランドセルを背負って通学してくれるとうれしい」

機能性に、価格帯、デザイン。鹿児島でもランドセル商戦は熱を帯びつつあります。

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