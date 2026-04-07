本日のＮＹオプション期限・主要行使価格と規模



4/7（火）



EUR/USD

1.1400（9.33億ユーロ）

1.1450（11.0億ユーロ）

1.1500（19.0億ユーロ）

1.1525（11.0億ユーロ）

1.1550（9.64億ユーロ）

1.1575（7.83億ユーロ）

1.1580（9.02億ユーロ）

1.1600（17.0億ユーロ）

1.1625（11.0億ユーロ）



USD/JPY

159.00（8.06億ドル）

160.00（6.77億ドル）

160.25（6.50億ドル）

160.50（7.61億ドル）



GBP/USD

1.3000（9.44億ポンド）

1.3545（13.0億ポンド）



ユーロドルは1.1500から1.1600にかけて中規模や大規模な期限設定が散見される

ドル円は160.00に中規模ノピンポイント設定

ポンドドルは1.3000と1.3545など離れたポイントに設定あり

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