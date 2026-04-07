8日は全国的に天気が回復して、晴れる予想です。これからの天気をフカボリしてお伝えします。

■8日の全国の天気

8日(水)は北日本の日本海側で明け方まで雨や雪の降る所がありますが、日中は全国的に晴れる予想です。ほとんどの地域で、にわか雨もなく、絶好の洗濯日和かつお花見日和となりそうです。

【花粉メモ】

雨あがりで多くの方が気になるのは花粉かと思います。8日(水)は東北や関東甲信、東海、近畿、中国、四国で花粉が極めて多く飛ぶ予想です。

なお、東北のスギ花粉、中国・四国〜関東のヒノキ花粉のピークは4月上旬までです。中旬に入ると少し落ち着いていきそうです。

■8日(水)の予想気温

朝の気温は全国的に前日より低く、大幅に低くなる所もありそうです。北寄りの冷たい風が強めに吹いて、空気がヒンヤリとするでしょう。

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8日(水)の予想最低気温（）内は前日比と季節感

札幌 4℃（-1 4月中旬）

仙台 6℃（-3 4月中旬）

新潟 6℃（-5 平年並み）

東京 8℃（-9 平年並み）

名古屋 7℃（-10 平年並み）

大阪 8℃（-8 3月下旬）

福岡 8℃（-5 3月下旬）

昼間も北日本では風の強い状態が続きますが、東日本や西日本では次第に収まる見込みです。最高気温は平年並みの所が多く、日差しにホッとできそうです。

8日(水)の予想最高気温（）内は前日比と季節感

札幌 14℃（＋1 4月下旬）

仙台 16℃（±0 4月中旬）

新潟 14℃（-1 平年並み）

東京 18℃（-2 平年並み）

名古屋 19℃（＋1 平年並み）

大阪 18℃（-1 平年並み）

福岡 19℃（-2 4月中旬）

【服装メモ】

個人差は大きいものの、15〜20℃で長袖＋カーディガンやジャケットなど薄い羽織りもの、10〜15℃でトレンチコートや厚手のニット、10℃を下回ると冬物のコートが大体ちょうどいい気温と服装の目安となります。8日の朝は多くの地域で、冬物のコートが活躍しそうです。

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■全国の週間予報

9日(木)は西から天気が下り坂で、西日本では午後から雨が降り出す見込みです。10日(金)は全国的に雨で、雨や風の強まる所があるでしょう。11日(土)は北日本の日本海側で雨が残りますが、その他の地域は天気が回復へ向かいそうです。気温が上がり、東京は26℃と今年初めての夏日となるでしょう。12日(日)も晴れる所が多くなりそうです。気温は引き続き高く、5月並みが続出となる見込みです。天気は周期的に変わります。13日(月)は、また西から雨雲が広がり、14日(火)は全国的に曇りや雨となりそうです。

【ほしぞらメモ】

4月は日の入り後に空を眺めると、西の高い空には木星、低い空には金星（宵の明星）が見られます。

また、22日（水）深夜から23日（木）未明にかけては4月こと座流星群が見頃を迎えます。流星の数は1時間に10〜15個程度とあまり多くないものの、今年は月明かりの影響が少なく、比較的良い条件で観察できるそうです。

ぜひこの先の天気予報に注目してみてくださいね。