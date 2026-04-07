【フカボリ天気】8日は全国的に晴れ 朝の冷え込みに注意
8日は全国的に天気が回復して、晴れる予想です。これからの天気をフカボリしてお伝えします。
■8日の全国の天気
8日(水)は北日本の日本海側で明け方まで雨や雪の降る所がありますが、日中は全国的に晴れる予想です。ほとんどの地域で、にわか雨もなく、絶好の洗濯日和かつお花見日和となりそうです。
【花粉メモ】
雨あがりで多くの方が気になるのは花粉かと思います。8日(水)は東北や関東甲信、東海、近畿、中国、四国で花粉が極めて多く飛ぶ予想です。
なお、東北のスギ花粉、中国・四国〜関東のヒノキ花粉のピークは4月上旬までです。中旬に入ると少し落ち着いていきそうです。
■8日(水)の予想気温
朝の気温は全国的に前日より低く、大幅に低くなる所もありそうです。北寄りの冷たい風が強めに吹いて、空気がヒンヤリとするでしょう。
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8日(水)の予想最低気温（）内は前日比と季節感
札幌 4℃（-1 4月中旬）
仙台 6℃（-3 4月中旬）
新潟 6℃（-5 平年並み）
東京 8℃（-9 平年並み）
名古屋 7℃（-10 平年並み）
大阪 8℃（-8 3月下旬）
福岡 8℃（-5 3月下旬）
昼間も北日本では風の強い状態が続きますが、東日本や西日本では次第に収まる見込みです。最高気温は平年並みの所が多く、日差しにホッとできそうです。
8日(水)の予想最高気温（）内は前日比と季節感
札幌 14℃（＋1 4月下旬）
仙台 16℃（±0 4月中旬）
新潟 14℃（-1 平年並み）
東京 18℃（-2 平年並み）
名古屋 19℃（＋1 平年並み）
大阪 18℃（-1 平年並み）
福岡 19℃（-2 4月中旬）
【服装メモ】
個人差は大きいものの、15〜20℃で長袖＋カーディガンやジャケットなど薄い羽織りもの、10〜15℃でトレンチコートや厚手のニット、10℃を下回ると冬物のコートが大体ちょうどいい気温と服装の目安となります。8日の朝は多くの地域で、冬物のコートが活躍しそうです。
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■全国の週間予報
9日(木)は西から天気が下り坂で、西日本では午後から雨が降り出す見込みです。10日(金)は全国的に雨で、雨や風の強まる所があるでしょう。11日(土)は北日本の日本海側で雨が残りますが、その他の地域は天気が回復へ向かいそうです。気温が上がり、東京は26℃と今年初めての夏日となるでしょう。12日(日)も晴れる所が多くなりそうです。気温は引き続き高く、5月並みが続出となる見込みです。天気は周期的に変わります。13日(月)は、また西から雨雲が広がり、14日(火)は全国的に曇りや雨となりそうです。
【ほしぞらメモ】
4月は日の入り後に空を眺めると、西の高い空には木星、低い空には金星（宵の明星）が見られます。
また、22日（水）深夜から23日（木）未明にかけては4月こと座流星群が見頃を迎えます。流星の数は1時間に10〜15個程度とあまり多くないものの、今年は月明かりの影響が少なく、比較的良い条件で観察できるそうです。ぜひこの先の天気予報に注目してみてくださいね。