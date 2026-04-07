　本日の日経平均株価は、中東情勢の行方をにらみ伸び悩む展開となり、前日比15円高の5万3429円と小幅に続伸した。相場全体が上昇するなか、上値追いで上場来高値を更新した銘柄は20社だった。上場来高値を更新した銘柄は過去の売買による抵抗帯がなく、いわゆる“株価青天井”銘柄として注目される。

　上場来高値を更新した主な銘柄は、上限11.32％の自社株買いを材料視されたサンエー <2659> [東証Ｐ]、3月既存店売上高2.4％増と増収基調が続く日本マクドナルドホールディングス <2702> [東証Ｓ]、大東建託が1株1280円でTOBを実施するＴＨＥグローバル社 <3271> [東証Ｓ]など。そのほか、アニコム　ホールディングス <8715> [東証Ｐ]は6日連続で高値を更新した。

※24年1月時点で株式を新規公開し、東証プライム、スタンダード、グロース市場に上場する銘柄を対象とした。

■本日、上場来高値を更新した銘柄一覧
コード 銘柄名　　　　市場　業種
<2331> ＡＬＳＯＫ　　東Ｐ　サービス業
<2659> サンエー　　　東Ｐ　小売業
<2702> マクドナルド　東Ｓ　小売業
<2975> スターマイカ　東Ｐ　不動産業
<3271> グローバル社　東Ｓ　不動産業

<3355> クリヤマＨＤ　東Ｓ　卸売業
<3475> グッドコムＡ　東Ｐ　不動産業
<5019> 出光興産　　　東Ｐ　石油石炭製品
<6376> 日機装　　　　東Ｐ　精密機器
<6457> グローリー　　東Ｐ　機械

<7317> 松屋Ｒ＆Ｄ　　東Ｇ　輸送用機器
<7678> あさくま　　　東Ｓ　小売業
<8037> カメイ　　　　東Ｐ　卸売業
<8097> 三愛オブリ　　東Ｐ　卸売業
<8282> ケーズＨＤ　　東Ｐ　小売業

<8285> 三谷産業　　　東Ｓ　卸売業
<8715> アニコムＨＤ　東Ｐ　保険業
<9101> 郵船　　　　　東Ｐ　海運業
<9347> 日本管財ＨＤ　東Ｐ　サービス業
<9956> バローＨＤ　　東Ｐ　小売業

株探ニュース