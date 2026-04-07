

本日の日経平均株価は、中東情勢の行方をにらみ伸び悩む展開となり、前日比15円高の5万3429円と小幅に続伸した。相場全体が上昇するなか、上値追いで上場来高値を更新した銘柄は20社だった。上場来高値を更新した銘柄は過去の売買による抵抗帯がなく、いわゆる“株価青天井”銘柄として注目される。



上場来高値を更新した主な銘柄は、上限11.32％の自社株買いを材料視されたサンエー <2659> [東証Ｐ]、3月既存店売上高2.4％増と増収基調が続く日本マクドナルドホールディングス <2702> [東証Ｓ]、大東建託が1株1280円でTOBを実施するＴＨＥグローバル社 <3271> [東証Ｓ]など。そのほか、アニコム ホールディングス <8715> [東証Ｐ]は6日連続で高値を更新した。



※24年1月時点で株式を新規公開し、東証プライム、スタンダード、グロース市場に上場する銘柄を対象とした。



■本日、上場来高値を更新した銘柄一覧

コード 銘柄名 市場 業種

<2331> ＡＬＳＯＫ 東Ｐ サービス業

<2659> サンエー 東Ｐ 小売業

<2702> マクドナルド 東Ｓ 小売業

<2975> スターマイカ 東Ｐ 不動産業

<3271> グローバル社 東Ｓ 不動産業



<3355> クリヤマＨＤ 東Ｓ 卸売業

<3475> グッドコムＡ 東Ｐ 不動産業

<5019> 出光興産 東Ｐ 石油石炭製品

<6376> 日機装 東Ｐ 精密機器

<6457> グローリー 東Ｐ 機械



<7317> 松屋Ｒ＆Ｄ 東Ｇ 輸送用機器

<7678> あさくま 東Ｓ 小売業

<8037> カメイ 東Ｐ 卸売業

<8097> 三愛オブリ 東Ｐ 卸売業

<8282> ケーズＨＤ 東Ｐ 小売業



<8285> 三谷産業 東Ｓ 卸売業

<8715> アニコムＨＤ 東Ｐ 保険業

<9101> 郵船 東Ｐ 海運業

<9347> 日本管財ＨＤ 東Ｐ サービス業

<9956> バローＨＤ 東Ｐ 小売業



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