今月２日に６１歳で死去した大相撲世話人の陸奥北海さん（本名・本間勝明、伊勢ケ浜）の通夜が７日、東京・江東区で営まれた。

八角理事長（元横綱北勝海）、浅香山親方（元大関魁皇）、出羽海親方（元幕内小城乃花）、錦戸親方（元関脇水戸泉）、富士ケ根親方（元小結大善）、伊勢ケ浜親方（元横綱照ノ富士）ら約１５０人が参列した。

先代師匠の宮城野親方（元横綱旭富士）は「現役の時の付け人でした。私が部屋を持った時は先代（元安治川親方＝元関脇陸奥嵐）のところからついてきてくれた。部屋を持って初めての関取でした」と振り返った。

近年は入退院を繰り返していた陸奥北海さん。「本人は悩んでいた時もあったが、後輩のために最後まで頑張ってくれた。何十年も一緒にいた。思い出は語り尽くせない」と悼んだ。「世話人になってからは、新弟子が多い部屋で若い衆を引っ張ってくれました。おとなしい性格でしたが、部屋のために一生懸命頑張ってくれた」と、故人への感謝を口にした。

陸奥北海さんは１９６４年６月２４日生まれ、北海道日高郡新ひだか町（旧三石郡三石町）出身。１９８１年春場所、安治川部屋で初土俵。１９９３年秋場所で新十両。最高位は東十両６枚目、十両を１０場所務めた。２００４年１月に世話人に転身。２６年初場所から休場していた。８日に同所で葬儀が営まれる。