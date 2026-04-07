7日（火）、大同生命SV.LEAGUE WOMEN（SVリーグ女子）のアランマーレ山形がオポジットの若泉佳穂（26）が退団することを発表した。クラブ公式サイトが伝えている。

若泉は福井県出身で、福井工業大学附属福井高校を卒業後、ブレス浜松に入団。その後、2025年にA山形に入団し、今季はSVリーグ女子で全44試合にベンチ入りを果たし、483得点をあげるなどチームの中心選手として活躍した。

若泉はクラブを通して以下のコメントを発表している。

「この度、アランマーレ山形を退団することを決断しました。なにがなんでもSVでやりたいという私の思いを尊重して受け入れてくださったチームの皆様、どんな時も熱い応援で背中を押してくださったシップメイトの皆様、本当にありがとうございました。皆様のおかげで1シーズンと短い間でしたが選手として、人として信じられないくらい成長することができました。この決断するまでにたくさん悩んで、苦しんできましたが、考え抜いたこの決断を正解にできるように更に上を目指して頑張っていきますので今後とも応援よろしくお願いします」