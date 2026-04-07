Googleは、高度なAIツールと優れたカメラシステムを搭載した「Google Pixel 10a」の予約を2026年4月7日より開始し、4月14日より発売します。カラーはLavender、Berry、Fog、Obsidianの4色。

「Google Pixel 10a」

さらに、ヘラルボニーと共創した日本限定モデル「Isai Blue」の予約も同日より開始し、5月20日に発売します。

「Google Pixel 10a」（Isai Blue）

記事のポイント お手ごろな価格で人気のPixel Aシリーズに新モデル「Google Pixel 10a」が登場。シリーズ初となる日本限定モデル「Isai Blue」は、ヘラルボニー契約作家のアートを活かしたオリジナル壁紙とカスタムテーマを搭載するほか、専用ケースやステッカー、限定デザインのボックスなど、細部にまでこだわった仕様です。

Google Pixel 10aは、完全にフラットな背面を採用した新デザインを採用。カメラバーが背面にシームレスに溶け込んでいるため、ポケットへの出し入れが簡単で、どこに置いても完璧に平らな状態を保ちます。

Google Pixel専用に設計された「Google Tensor G4チップ」を搭載しており、パーソナルAI アシスタントのGeminiをフル活用できます。Gemini Liveを使用した自然な対話を楽しんだり、Nano Bananaを使って写真を再構築したり画像を組み合わせたり、自分だけの写真に仕上げることができます。

カメラは48メガピクセルのメインカメラと、13メガピクセルのウルトラワイドカメラを搭載。マクロフォーカスは近距離の細部を鮮明に、夜景モードでは暗い場所でも美しく撮影できます。

「Google Pixel 10a」（）

また、1回シャッターを押すだけで自動的に複数のフレームを分析し、最適なショットを見つけ出す「オートベストテイク」や、Geminiが照明や構図に関する優しいガイダンスを提供し、写真の腕を上げるサポートを行う「カメラコーチ」などのAシリーズ初搭載の新機能も備えています。

6.3インチのActuaディスプレイは、Google Pixel 9aよりも11%明るく、直射日光の下でも写真や動画を鮮やかに表示します。ディスプレイにはさらに進化した Corning Gorilla Glass 7i カバーガラスを採用し、傷や落下に対する耐性を高めています。

筐体はこれまでのAシリーズのなかで最も多くのリサイクル素材を使用しており、初めてリサイクル由来のコバルト、銅、金、タングステンを採用。サテン仕上げの100%リサイクルアルミニウム製フレームと、81%リサイクルプラスチック製のバックカバーを使用しています。

バッテリーはフル充電で30時間以上持続。スーパーバッテリーセーバーをオンにすれば、最長で120時間使えます。また、急速充電にも対応。さらに、7年間のOS、セキュリティ、Pixel Dropのアップデートが提供されます。

Google 「Google Pixel 10a」 発売日：2026年4月14日 実売価格：128GB／7万9900円、256GB／9万4900円（Googleストア販売価格）

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